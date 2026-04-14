Najavljeni radovi: Delovi Novog Sada, Futoga i Starih Ledinaca u sredu bez struje

ZBOG radova Elektrodistribucije, u sredu, 15. aprila, pojedini delovi Novog Sada, Futoga i Starih Ledinaca neće imati struje.

S.B.

Tako će od 9 do 10 časova, bez struje biti Drvarska ulica u Novom Sadu.

U Futogu, od 8 do 14 časova, bez struje će biti ulice Zelengorska, Vojvođanske brigade, Vase Stajića, Rade Končara, Banjalučka, Nikole Tesle i Osnovna škola "Miroslav Antić".

U Starim Ledincima struje neće biti od 8.30 do 12 časova u ulici

Vuka Karadžića i Hopovskoj.