Podrška deci i pratiocima: Jednokratna pomoć korisnicima usluge „Lični pratilac deteta“

U vrnjačkoj Opštinskoj upravi uručena su rešenja o jednokratnoj novčanoj pomoći za decu sa teritorije Vrnjačke Banje koja ostvaruju pravo na uslugu „Lični pratilac deteta”, ali i pratiocima koji tu uslugu pružaju.

Svakom detetu koje koristi pomenutu uslugu, kao i svakom pratiocu, dodeljeno je po 10.000 dinara kao dodatna podrška njihovom obrazovanju, socijalizaciji i lakšem svakodnevnom funkcionisanju.

- Svesni smo izazova sa kojima se suočavaju porodice dece sa smetnjama u razvoju, ali i težine posla koji obavljaju njihovi pratioci – rekao je ovom prilikom Ivan Džatić, zamenik predsednika vrnjačke opštine. - Ova novčana podrška samo je jedan od načina na koji želimo da im olakšamo proces uključivanja u društvene i obrazovne tokove.