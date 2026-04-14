Srbija

Podrška deci i pratiocima: Jednokratna pomoć korisnicima usluge „Lični pratilac deteta“

Goran Ćirović

14. 04. 2026. u 11:22

U vrnjačkoj Opštinskoj upravi uručena su rešenja o jednokratnoj novčanoj pomoći za decu sa teritorije Vrnjačke Banje koja ostvaruju pravo na uslugu „Lični pratilac deteta”, ali i pratiocima koji tu uslugu pružaju.

Подршка деци и пратиоцима: Једнократна помоћ корисницима услуге „Лични пратилац детета“

Opština Vrnjačka Banja-D.Jelićanin

Svakom detetu koje koristi pomenutu uslugu, kao i svakom pratiocu, dodeljeno je po 10.000 dinara kao dodatna podrška njihovom obrazovanju, socijalizaciji i lakšem svakodnevnom funkcionisanju.

- Svesni smo izazova sa kojima se suočavaju porodice dece sa smetnjama u razvoju, ali i težine posla koji obavljaju njihovi pratioci – rekao je ovom prilikom Ivan Džatić, zamenik predsednika vrnjačke opštine. - Ova novčana podrška samo je jedan od načina na koji želimo da im olakšamo proces uključivanja u društvene i obrazovne tokove.

Pročitajte više

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

Najnovije iz rubrike

Afrička kuga svinja u Pomoravskom okrugu: Zaražena područja: Glogovac, Rajkinac i Mali Popović
VIRUSNA bolest afrička kuga svinja (AKS), koja predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, proširila se i na deo teritorije grada Jagodine, zbog čega je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donela rešenje kojim se tri sela – Glogovac, Mali Popović i Rajkinac, proglašavaju zaraženim područjem, dok su okolna sela proglašena ugroženim.

Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)

