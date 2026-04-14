„MATI ANA, DUHOVNO ČEDO SVETOG VLADIKE NIKOLAJA": U Paraćinu izložba Muzeja rudničko-takovskog kraja
PARAĆINSKI Zavičajni muzej biće domaćin izložbe „Mati Ana, duhovno čedo Sv. Vladike Nikolaja“, u organizaciji Muzeja rudničko-takovskog kraja, a ujedno će tom prilikom biti predstavljen godišnjak „Bogdaj“, posvećen duhovnom, kulturnom i istorijskom nasleđu ovog dela Srbije.
Kako je najavio muzej, na događaju će govoriti igumanija manastira Kovilje, mati Agripina, dr Ilijana Čutura, kustoskinja Vesna Ćurčić, mr Dejan Tanić i urednica Jelena Đorđević.
Godišnjak „Bogdaj“ objavljuje manastir Vraćevšnica sa blagoslovom vladike žičkog, a njegova promocija, kao i sama izložba, izazivaju veliku pažnju kulturne javnosti tokom predstavljanja širom Srbije.
U Paraćinu otvaranje izložbe i promocija biće održani u petak, 17. aprila od 17 časova.
