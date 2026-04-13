PRIVREMENA IZMENA TRASE AUTOBUSKIH LINIJA 11 A I 11 B U NOVOM SADU : Radovi u Ulici Maksima Gorkog

ZBOG radova u Ulici Maksima Gorkog u Novom Sadu, u skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 14. aprila, pa do završetka tih radova, privremeno se menja trasa autobuskih linija 11 A i 11 B.

S.B.

Tako će autobusi na Liniji 11 A, (Železnička stanica- Bolnica-Liman- Ž.stanica), od raskrsnive Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice, nastavljati pravo Bulevarom cara Lazara, zatim Kejom žrtava racija do raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog i dalje nastavljati ranije izmenjenom trasom zbog radova na Keju.

Na izmenjenom delu trase linije 11 A koristiće se privremena stajališta na Bulevaru cara Lazara, ispred Tehnološkog fakulteta i Keju žrtava racije- Maksima Gorkog.

Na liniji 11 B (Železnička stanica- Liman- Bolnica- Ž.stanica) autobusi će na raskrsnici Kej žrtava racija i Ulice Maksima Gorkog, saobraćati pravo Kejom žrtava racija, zatim Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom, te dalje nastavljati redovnom trasom.