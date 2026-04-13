Srbija

DELOVI NOVOG SADA, FUTOGA I SREMSKE KAMENICE BEZ STRUJE : Radovi Elektrodistribucije u utorak

Slobodan Bajić

13. 04. 2026. u 12:37

Zbog radova na električnoj mreži, pojedini delovi Novog Sada, Futoga i Sremske Kamenice u utorak, 14. aprila, neće imati struje.

ДЕЛОВИ НОВОГ САДА, ФУТОГА И СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ БЕЗ СТРУЈЕ : Радови Електродистрибуције у уторак

S.B.

Tako u Novom Sadu, neće biti struje u ulici Filipa Višnjića od 8.30 do 12 časova kao i Lidl u Temerinskoj ulici, od 9 do 11 časova i Lidl u ulici Ive Andrića, od 12 do 14 časova.

U delu Futoga, od Poljoprivredne škole i Doma zdravlja, prema Begeču, kao i Aroma, neće imati struje od 8 do 14.30 časova
 U Sremskoj Kamenici struje neće imati Ledinački put,  ulice Dunjina, Breza , Borova i Ljubičica od 9 do 11 časova kao i Omorika na Popovici, od 13 do 14.30 časova.

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa