USKRŠNJI FESTIVAL: Sutra u Kostolcu nastup dečjih folklornih grupa
KOSTOLAC – U utorak, 14. aprila, u Kostolcu se održava dečji Uskršnji folklorni festival, sedmi po redu.
Kao učesnici, najavljeni su KUD „Kostolac“, KUD „Mladost“ Krepoljin, KUD „Resava“ Prugovo, KUD „Miodrag Miljković Midga“ Ćirikovac, KUD „Klenovnik“, KUD „Sveta Petka“ Petka, FA CZK „Dragan Kecman“ Kučevo i Školica folklora „Bambi“ Požarevac. Festival se održava u Domu kulture, od 18.30.
