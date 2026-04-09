PIJACE RADE KAO NEDELJOM : Radno vreme novosadske „Tržnice“ tokom vaskršnjih praznika

Slobodan Bajić

09. 04. 2026. u 11:44

ZA vreme vaskršnjih praznika, od 10. do 13. aprila, sve novosadske pijace, kako potvrđuju u Javnom komunalnom preduzeću „Tržnica“, radiće od 6 do 14 časova, po radnom vremenu kao nedeljom.

ПИЈАЦЕ РАДЕ КАО НЕДЕЉОМ : Радно време новосадске „Тржнице“ током васкршњих празника

S.B.

- Podsećamo da novosadske pijace ne rade samo jedan dan u godini i to 1. januara. Svim našim zakupcima, korisnicima usluga JKP „Tržnica“ i svim našim sugrađankama i sugrađanima, koji praznik slave po julijanskom kalendaru, želimo srećan Uskrs- poručuju iz „Tržnice“.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart