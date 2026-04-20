Srbija

Za manjak kontejnera krivi - investitori: Komunalci utvrdili uzrok problema pri odlaganju komunalnog otpada na teritoriji Požarevca

Dušanka Novković

20. 04. 2026. u 06:45

GLAVNI razlog sve češćih problema sa odlaganjem komunalnog otpada, što postaje naličje svakodnevice u Požaravcu, predstavlja prepunjenost kontejnera kojih, inače, nema ni u dovoljnom broju.

Iz ovdašnjeg JKP "Komunalne službe", međutim, poručuju da deo odgovornosti leži i na investitorima, jer se u postupku izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju stambenih objekata jasno definiše njihova obaveza obezbeđivanja adekvatnog broja kontejnera.

Apel

UKOLIKO stambena zajednica nije u mogućnosti da kontejnere obezbedi samostalno, neophodno je da taj problem reši u saradnji sa investitorom. Iz JKP "Komunalne službe" apeluju na stanare da u najkraćem roku pristupe nabavci nedostajućih posuda za odlaganje smeća i otpada, jer je to preduslov za njegovo redovno odnošenje i odlaganje.

- Njihova količina određuje se u skladu sa veličinom objekta, odnosno brojem stambenih jedinica budućih korisnika. Međutim, u praksi se sve češće dešava da investitori po završetku izgradnje ne ispoštuju propisane uslove, već obezbede manji broj od predviđenog, što dovodi do prenatrpanosti kontejnera, rasipanja otpada i narušavanja komunalne higijene - saopšteno je iz "Komunalnih službi".

Štaviše, pomenuto komunalno preduzeće trenutno raspolaže podacima za više stotina stambenih objekata kod kojih postoji neslaganje između propisanog i stvarno obezbeđenog broja kontejnera. Kontrolom na terenu, utvrđeno je da ih u pojedinim stambenim zajednicama ima znatno manje od predviđenog.

Zato požarevački komunalci apeluju na nadležne inspekcijske organe da pojačaju kontrolu u ovoj oblasti, kao i na investitore da poštuju preuzete obaveze. Kažu, samo tako,zajedničkim delovanjem, moguće je obezbediti uređenije i čistije okruženje za sve građane.

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

