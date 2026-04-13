NACIONALNIM ŠAMPIONIMA JE POTREBNA POMOĆ: Đaci iz Kragujevca i njihov robot trebalo bi da idu na takmičenje u SAD

MLADI robotičari iz Lego sekcije Prve kragujevačke gimnazije, poznati kao tim AION, postali su, peti put uzastopono, nacionalni šampioni i time obezbedili prolaz za učešće na otvorenom Svetskom prvenstvu koje se održava od 11. do 14. juna u Vorčesteru u američkoj državi Masačusets.

Foto : "AION" tim Prve kragujevačke gimnazije

Nadaju se da sa njega neće izostati kao prošle godine, kada je rok da se sakupi novac za njihov put do Amerike bio previše kratak.

Nacionalno takmičenje robotičara FIRST LEGO League Challenge program održano je ove godine u februaru u Tehničkoj školi u Kragujevcu, na kome je učestvovalo 18 timova iz Srbije. Ekipa Prve kragujevačke gimnazije AION osvojila je prvo mesto u generalnom plasmanu, a njen robot prvo mesto u robot igri. Potom je na takmičenju regije Adrija koje je održano u slovenačkoj Dobrovi, u konkurenciji 30 ekipa iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, ovaj tim osvojio drugu nagradu u robot igri. Njihov robot Džaja osvojio 500 poena, samo pet manje od prvoplasirane ekipe.

Račun DONACIJE se mogu uplatiti na račun Prve kragujevačke gimnazije 840-29550845-64, model 97, poziv na broj 8801699080174412100

Svrha: Donacija za Lego tim, šifra za elektronsko plaćanje i prenos novca: 253.

Tema takmičenja ove godine je arheologija. Tim je imao zadatak da uoči probleme sa kojima se na terenu susreću arheolozi. Gimnazijalci su kao rešenje razvili "AION sistem".

- Arheolog na terenu jednostavno fotografiše artefakt, a veštačka inteligencija integrisana u aplikaciju proverava da li taj predmet postoji u bazi. Ako postoji, arheolog dobija detaljan opis, a ukoliko ga nema, arheolog ga dodaje u sistem. U aplikaciji je fokus stavljen na novčiće, jer su zbog sitnih detalja, istrošenosti i oštećenja među najtežim za prepoznavanje - objašnjava profesorka Ana Stanković, jedna od mentorki Lego sekcije.

Mladi robotičari su uočili da većina sugrađana ne zna šta arheolozi rade, pa su napravili igricu - "Minecraft svet o arheološkom lokalitetu vinčanske kulture Grivac".

U timu veruju da će na predstojećem svetskom takmičenju osvojiti maksimalan broj poena u robot igri. Za učešće na ovogodišnjem svetskom takmičenju potrebno je sakupiti 45.000 evra. Ekipu čini 14 učenika i profesora-mentora. Potrebno je platiti registraciju učesnika i smeštaj, prevoz za sve učesnike, hranu, vize, osiguranje i propagandni materijal.