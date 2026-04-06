BAJKERI SE OKUPILI U PARAĆINU: Ozvaničen start ovogodišnje moto-sezone (FOTO)

APRIL je mesec kada započinje nova moto-sezona, a zvanično regionalno okupljanje motorista u gradu na Crnici izazvalo je u nedelju veliko interesovanje Paraćinaca.

Nekoliko stotina bajkera stiglo je iz Beograda, Kragujevca, Niša, Leskovca, Jagodine, Kruševca, Varvarina i drugih gradova, a evidentiran je dolazak i motocikliste iz Bugarske.

Nakon skupa kod Spomenika pobedniku, uz turiranje motora, prodefilovali su gradom praćeni radoznalim pogledima Paraćinaca. Organizovana kolona uputila se potom ka manastiru u Lešju, a zatim su prodefilovali kroz Boljevac i produžili ka Rtnju i selu Rujište.

Sa ovog događaja, u organizaciji paraćinskog moto-kluba „White angels“ (Beli anđeli) upućen je apel vozačima automobila da obrate posebnu pažnju na motocikliste na putevima, budući da oni spadaju u kategoriju najrizičnijih učesnika u saobraćaju.