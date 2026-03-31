PRIPREMAJU NOVE ZBIRKE: Vila „Mis Helena“ u Opovu pretvorena u muzejski prostor, koji će ove godine biti otvoren

VILA „Mis Helena“, nekada najlepša porodična kuća u Opovu, pretvorena je u novi muzejski prostor, nakon više decenija propadanja.

Foto: KC Opovo

U tom renoviranom objektu sada se brižljivo priprema stalna izložbena postavka, koja će za nekoliko meseci – kada zvanično bude otvorena – ponosno početi da pripoveda o istoriji i tradiciji tog južnobanatskog mesta, čuvajući etnografsko nasleđe od zaborava.

Opštinska narodna biblioteka, pod čijim će okriljem vila raditi, u protekle dve godine uspela je da oformi likovnu i istorijsko-fotografsku zbirku, koje su odobrene od strane Narodnog muzeja Pančevo, kao njihove matične ustanove. Sada rade na formiranju numizmatičke, etnografske, arheološke i zbirke primenjene umetnosti, u okviru koje će izložiti autentičan nameštaj s početka 20. veka, kada je vila i sagrađena.

-Posebno je značajno to što smo sa Narodnim muzejom iz Pančeva dogovorili da nam na privremeni revers ustupe deo svoje arheološke građe sa arheološkog lokaliteta Ugar-Bajbuk, koje se nalazi na teritoriji naše opštine. Ti artefakti će biti izloženi prilikom otvaranja vile, a u planu je da izradimo i njihove replike, kako bi naši sugrađani mogli stalno da ih vide i da tako postanu svesni svog identiteta – kaže, za „Novosti“, direktorka biblioteke Katarina Nikolić Ralić.

Osim stalne postavke, u planu je da se u ovoj zgradi organizuju i ostali kulturni sadržaji, poput koncerata, predstava, filmskih projekcija… Za to imaju veliku podršku Pokrajinske Vlade i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, koji su im ranije na dva konkursa dodelili sredstva za rekonstrukciju i opremanje vile.