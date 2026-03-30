Srbija

VRŠNJACI PROTIV TRAFIKINGA: U Kraljevu održana tribina „Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima“

Goran Ćirović

30. 03. 2026. u 12:35

Sa ciljem da se kroz vršnjačku edukaciju što više mladih ljudi upozna sa problemom trgovine ljudima i merama zaštite kako ne bi postali žrtve „trafikinga“, Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima, u saradnji sa Crvenim krstom, u Kraljevu je organizovao tribinu namenjenu kraljevačkim srednjoškolcima.

ВРШЊАЦИ ПРОТИВ ТРАФИКИНГА: У Краљеву одржана трибина „Превенција и сузбијање трговине људима“

G.Šljivić

- Želimo da naglasimo i ukažemo na rizik mladima koji su u potrazi za poslom, pogotovo ako se odluče na rad u inostranstvu, kako da budu oprezni i provere sve potencijalne ponude - kaže Jelena Anđelić, stručni saradnik Crvenog krsta Srbije i koordinator Programa borbe protiv trgovine ljudima.

G.Šljivić

Jelena Anđelić

Kako se moglo čuti, u takozvanom digtalnom svetu, na društvenim mrežama, postoji mnogo različitih načina da se mladi uvuku u razne oblike eksploatacije naročito preko oglasa za posao. Zato je važno da znaju smernice šta učiniti u takvoj situaciji, kako mogu da pomognu sebi ali i svojim drugovima.

G.Šljivić

 

