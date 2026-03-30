OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Radovi na obnovi kolovoza na putu Jasikovo-Laznica
PETROVAC NA MLAVI – Od 30. marta do 2. aprila, u periodu od 9 do 17 sati, na snazi će biti obustava saobraćaja na putu Jasikovo-Laznica u opštini Petrovac na Mlavi.
Alternativni putni pravac biće: Bor – Donja Bela Reka – Rudna glava ili Krepoljin – Petrovac na Mlavi – Kučevo. Prema saopštenju „Puteva Srbije“, do obustave će doći zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza. Nakon 17 sati, saobraćaj će se odvijati normalno uz poštovanje postavljene privremene saobraćajne signalizacije.
Preporučujemo
Komentari (0)