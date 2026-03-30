Srbija

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Radovi na obnovi kolovoza na putu Jasikovo-Laznica

Dušanka Novković

30. 03. 2026. u 10:41

PETROVAC NA MLAVI – Od 30. marta do 2. aprila, u periodu od 9 do 17 sati, na snazi će biti obustava saobraćaja na putu Jasikovo-Laznica u opštini Petrovac na Mlavi.

ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА: Радови на обнови коловоза на путу Јасиково-Лазница

D. Novković

Alternativni putni pravac biće: Bor – Donja Bela Reka – Rudna glava ili Krepoljin – Petrovac na Mlavi – Kučevo. Prema saopštenju „Puteva Srbije“, do obustave će doći zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza. Nakon 17 sati, saobraćaj će se odvijati normalno uz poštovanje postavljene privremene saobraćajne signalizacije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
