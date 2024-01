UŽITAK TOPLINE "SUNEVOG" DOMA: Među prvima, stara četiri decenije, solarna kuća u Knez Selu kod Niša

DRAGIŠA Balanesković i njegova supruga Nevenka iz Knez Sela kod Niša napravili su prvu solarnu kuću u Srbiji pre 40 godina. U to vreme takvih kuća je na čitavom Balkanu bilo svega pet-šest, a retkost su i danas. Iako su, kako kažu vlasnici, skuplje od običnih za desetak odsto, računica se na kraju isplati budući da zimi greje, a leti hladi. Zidane su pod pažljivo odabranim uglom tako da je leti sunce visoko iznad pa je unutra hlad, a zimi nisko te sunčevi zraci prodiru duboko u sobe.

foto: J. Ćosin

Kada su te davne 1982. godine rešili da napuste grad i život započnu na selu, u časopisu su saznali da postoje moderne solarne kuće čija je energetska efikasnost velika. Jedna od njih nalazila se u mestu Antunovac u Hrvatskoj gde su se uputili da od vlasnika "iz prve ruke" dobiju sve potrebne informacije.

Po zakonima predaka i fizike JEDAN od arhitekata koji je radio na izradi ove solarne kuće, Jovan Mandić, ističe da je potrebno dobro poznavati zakone fizike. - Naši stari su znali kako treba postaviti kuću. Dnevni boravak i te prostorije na jugu, prema istoku spavaće sobe, na severu idu sporedne prostorije, sa manjim prozorima, a na jugu otvoreno i sa dosta stakla i svetla, pogledom u dvorište - priča arhitekta.

Kuća počinje staklenikom na koji se na dva sprata nadovezuju dnevna i spavaće sobe.

- Znam da su nam se ljudi malo čudili što koristimo izolaciju debljine koja u to vreme nije bila baš uobičajena. Tada se to retko koristilo, i to debljine do možda dva centimetra, dok smo mi koristili 10. Staklo koje smo upotrebili je tzv. staklo "četiri godišnja doba". Ono je troslojno sa gasom argonom i onda nama je ovde 25 - 30 stepeni sa dogrevanjem čitave kuće uz pomoć jedne peći na drva, a na spratu nekoliko stepeni manje - priča naš sagovornik.

Za njegovu suprugu i njega kuća ušuškana u drveće, na vrhu brda u Knez Selu predstavlja omiljeno mesto za boravak, a taj užitak, kako kažu, ne može zameniti ništa, toplina doma je od neprocenjive vrednosti.