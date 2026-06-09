PANIKA U SVETU TENISA! Janik Siner nakon kolapsa završio na kardiologiji, lekari kriju rezultate

Janik Siner ozbiljno je zabrinuo teniski svet nakon šokantne eliminacije u drugom kolu Rolan Garosa.

Emanuele de Carli/IPA / Sipa Press / Profimedia

Italijanski teniser je pretrpeo poraz posle velikog preokreta, a meču je prethodio potpuni fizički kolaps – grčevi, bolovi u kukovima i, na kraju, sunčanica.

Odmah po povratku iz Pariza, Siner je primljen u bolnicu "San Rafaele" u Milanu. Tamo je podvrgnut detaljnim lekarskim pregledima kako bi se utvrdio tačan uzrok naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Iako bolnica strogo čuva njegov medicinski karton, italijanska Gazeta prenosi da su lekari želeli da urade kompletne testove i isključe bilo kakve kardiološke probleme.

Paparaci su uslikali prvog tenisera sveta kako u pratnji lekara Lule Semperbonija napušta kliniku oko 18 časova, nakon čega je crnim kombijem prevezen u svoj standardni hotel u Milanu.

Ove detaljne analize trebalo bi da daju odgovor na pitanje zašto Siner u poslednje vreme teško podnosi ekstremne fizičke napore. Slične probleme sa dehidracijom i grčevima imao je i ranije tokom velikih vrućina.

Ipak, ovaj zdravstveni pad dolazi nakon neverovatnog prolećnog dela sezone, tokom kojeg je Janik dominirao svetskim tenisom i ređao titule. Fizička kriza je počela da se nazire još na Mastersu u Rimu, da bi kulminirala potpunim slomom u Parizu.

Uprkos zabrinutosti javnosti, prve fotografije iz Milana ulivaju optimizam. Siner je bolnicu napustio dobro raspoložen i sa osmehom na licu, što sugeriše da su rezultati ispitivanja verovatno uredni.

Jedini detalj koji je privukao pažnju medija jeste zavoj na zglobu leve ruke, ali se pretpostavlja da je reč o lakšoj povredi ili preventivnoj meri. Najbolji teniser planete je odbio da daje izjave za medije, fokusirajući se na hitan oporavak i povratak na teren.



