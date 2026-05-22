SKANDAL KOJI JE ZGROZIO SVET TENISA! Novak Đoković je zbog ovoga leteo napolje, a on... (VIDEO)

KAKAV divljak!

Naime, Danijel Altmajer nije uspeo da se plasira u polufinale ATP turnira u Hamburgu, ali jedan momenat je privukao veću pažnju od ishoda njegovog duela sa Tomijem Polom.

Frustriran što je izgubio gem na svoj servis i dopustio protivniku da povede 5:4, u drugom setu, Nemac je prvo bacio reket a potom ga šutnuo pravo u publiku.

Srećom, niko od prisutnih nije povređen, a jedan od navijača je ubrzo vratio reket na teren. Iako se Nemac izvinio podizanjem ruke, a sudija Fergus Marfi mu dodelio samo opomenu (code violation) za zloupotrebu opreme, javnost je ostala zgrožena blagom kaznom.

Odluka da Altmajer ne bude momentalno diskvalifikovan izazvala je pravu buru na društvenim mrežama, a oglasila se i čuvena Rene Stabs. Teniska legenda nije birala reči na platformi "X":

🚨 DANIEL ALTMAIER A FRÔLÉ LA DISQUALIFICATION 😳



Lors de son 1/4 de finale à Hambourg, l’Allemand a envoyé sa raquette d’un coup de pied dans le public avant de recevoir un simple avertissement.



Tommy Paul réclamait une DISQUALIFICATION immédiate. ⛔️ pic.twitter.com/OOuVJtkT7T — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 21, 2026

- Molim?! Kako ovo nije automatska diskvalifikacija? Ko je sedeo u sudijskoj stolici?! - napisala je ogorčena Stabsova.

Komentari navijača širom sveta dodatno su podgrejali atmosferu, a mnogi su povukli paralelu sa Novakom Đokovićem i njegovom diskvalifikacijom sa US Opena 2020. godine.

- Đoković bi za ovo bio diskvalifikovan i suspendovan na tri meseca - glasio je jedan od komentara sa najviše lajkova.

Da li je Altmajeru oprošteno zbog toga što je domaći takmičar, ili jednostavno pravila nisu ista za sve?