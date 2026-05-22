ORGANIZATORI ROLAN GAOSA PRELOMILI! Evo kada Novak Đoković igra prvo kolo u Parizu

22. 05. 2026. u 07:01

Photo: Loic Baratoux/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji srpski teniser Novak Đoković započeće nastup na ovogodišnjem Rolan Garosu u nedelju, kada će u prvom kolu igrati protiv domaćeg predstavnika Đovanija Mpešija Perikara.

Organizatori drugog grend slema sezone odredili su da se tog dana igra deo žreba u kojem se nalazi četvrti teniser sveta.

To znači da će istog dana uz Đokovića na teren izaći i dvojica srpskih tenisera – Miomir Kecmanović protiv Fabijana Marožana, odnosno Hamad Međedović protiv Janika Hanfmana.

Tačna satnica će biti poznata, najverovatnije, dan pre početka turnira, odnosno, u subotu tokom dana.

Đoković bi već u trećem kolu mogao da se sastane sa hrvatskim teniserom Dinom Prižmićem, koji ga je nedavno savladao na turniru u Rimu.

Pre eventualnog duela sa srpskim asom, Prižmića bi mogao da čeka meč protiv brazilskog talenta Žoaa Fonseke.

U slučaju plasmana u osminu finala, potencijalni rival Đokoviću bio bi norveški teniser Kasper Rud.

Srpski as izbegao je prvog tenisera sveta Janika Sinera u svom delu žreba, dok bi u eventualnom polufinalu mogao da igra protiv nemačkog tenisera Aleksandera Zvereva.

