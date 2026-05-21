ŠOKANTAN ŽREB ZA ROLAN GAROS! Novak Đoković ovo nije očekivao! Evo ko s kim igra

Novak Đoković i ostatak teniske elite danas su saznali ishod žreba za Rolan Garos 2026. Janik Siner može da bude daleko zadovoljniji od Srbina...

Novak Đoković će, kao treći nosilac, u svoj pohod na novu grend slem titulu krenuti iz tzv. "treće četvrtine" žreba, odnosno "donje polovine" što znači da do finala neće moći da igra protiv Janika Sinera, koji je kao prvi nosilac na samom "vrhu".

Đokovićev prvi rival je, međutim, jedan od novih ljubimaca francuske publike, domaći takmičar, Đovani Mpeši Perikar. U pitanju je 22-godišnjak koji je 80. na ATP listi, a s kojom se Srbin još nije sastajao u takmičarskim duelima.

Prođe li ga, Nole će odmah igrati ili protiv još jednog Francuza, Valentana Rojera (24 godine, 73. teniser sveta), ili njegovog suparnika (još se ne zna ko će to biti, u pitanju je ili kvalifikant, ili "srećni gubitnik".

A onda, šok - u trećem kolu moguće je da Đoković "ukrsti rekete" sa Hrvatom koji ga je prošle nedelje pobedio u Rimu: u pitanju je Dino Prižmić.

Međutim, možda Prižmić već do tada i ispadne, jer bi u drugoj rundi morao da ide, po svoj prilici, na 28. nosioca, izvrsnog Brazilca Žoaa Fonseku.

Potom bi Nole u četvrtoj rundi, ako bi se gledali samo nosioci, mogao na Kaspera Ruda (15.) ili Tomija Pola (24.), a u narednoj i na neke članove elite poput osmog favorita, Alksa de Minora, uek nepredvidivog Rusa, Andreja Rubljeva (11.), ili Tomasa Martina Ečeverije (23.), Jakuba Menšika (26.)...

U polufinalu potencijalni Novakovi rivali su, najpre, Aleksander Zverev kao drugi nosilac, ali od "kosturaša" i Tejlor Fric (7), Jirži Lehečka (12), Karen Hačanov (13.), Artur Fis (17.), Alehandro Davidovič Fokina (21), Rafael Hodar (27.) ili Igo Umber (32).

U finalu - pomenuti Janik Siner, ako nastavi sjajan niz. Italijanu će, pre svih, konce pokušati da pomrse četvrti, peti i šesti nosilac, Feliks Ože-Alijasim, Ben Šelton i Danil Medvedev, koji su u njegovoj polovini žreba.

Sinerov "projektovani" put do finala glasi ovako:

Prvo kolo - Tabur



Svi Srbi "zajedno"!

Treće kolo - Mute/Kopriva/LandalusČetvrto kolo - Rinderkneš/Darderi/Berettni/FučovičČetvrtfinale - Šelton/Bublik/TijafoPolufinale - Ože-Alijasim/Medvedev/KoboliFinale - Đoković/Zverev/Fric

Miomir Kecmanović se takođe nalazi u "trećoj četvrtini" žreba i za uvodnog rivala će imati Mađara Fabijana Marožana. Prođe li njega, u drugom kolu će na pobednika meča Tomas MArtin Ečeveri (23.) - Nunjo Borhes.

"Nedaleko" od njega, u istom delu žreba, je i Hamad Međedović. On će najpre odmeriti snage sa Nemcem Janikom Hanfmanom, a potom sa pobednikom meča u kome će Kasper Rud (15.) igrati sa kvalifikantom ili "srećnim gubitnikom".

Što se Novaka Đokovića, Janika Sinera i ostatka teniske elite tiče (osim povređenog Karlosa Alkaraza), svi su oni već stigli u Pariz, gde je Siner prošle godine sa 3:0 "počistio" Noleta u polufinalu Rolan Garosa.

Ppotom je to uradio i na Vimbldonu došavši do petog uzastopnog trijumfa nad Đokovićem, a onda je u ovogodišnjem polufinalnom spektaklu na Australijan openu Nole savladao Sinera sa 3:2 i u međusobnim duelima smanjio zaostatak na 6:5.

