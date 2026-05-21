ŠOK NA ROLAN GAROSU! Teniski svet je zapanjen nakon ovoga što je uradio Novak Đoković

Novak Đoković je stigao u Pariz, gde će na Rolan Garosu pokušati da se domogne 25. gren slem titule u karijeri.

Srbin je postavljen za trećeg nosioca i već je odradio nekoliko treninga. Međutim najbolji u istoriji nije oduševljen stanjem u kojem se trenutno nalazi.

Vesti koje stižu iz njegovog tabora nisu nimalo ohrabrujuće. Srpski as je otvoreno priznao da se bori sa fizičkim problemima i da su njegova očekivanja u Parizu, prvi put posle dugo vremena, značajno smanjena.

-Frustrirajuće je. U isto vreme, moja je odluka da i dalje nastupam u takvom stanju i uslovima. Vidim šta mi nedostaje, kasnim pola koraka. Definitivno nisam tamo gde želim da budem da bih se takmičio na najvišem nivou i bio sposoban da doguram daleko – šokirao je Novak Đoković izjavom kakvu do sada nikada nije dao.

Đoković je dodao da se ovakve situacije ponavljaju:

-Da budem iskren, ovo nije idealna priprema. Ne sećam se kada sam poslednji put u poslednjih par godina imao pripreme bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema pre turnira. Uvek se nešto desi. To je neka nova realnost sa kojom moram da se nosim.

Iako je osvajač 24 Grend slem titule poznat po svom čeličnom režimu, sada mora da sluša signale koje mu šalje organizam.

-Treniram naporno. Treniram onoliko koliko mi telo dozvoli. A to kako će se sve završiti na terenu, to je zaista nepredvidivo – poručio je Đoković.