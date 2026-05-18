JANIK SINER U ŠOKU ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Evo šta je Srbin uradio Italijanu - odmah stigao odgovor koji je "spustio" Noleta

Novak Đoković je izgubio na početku mastersa u Rimu, a na tom teniskom turniru iz ATP masters serije 1000 sinoć se desilo nešto vrlo zanimljivo.

Naime, nakon što je italijanski teniser Janik Siner osvojio (i) masters u Rimu, oborio je čuveni Đokovićev rekord.

Jer, nije se zaustavio na tome što je samo tri dana ranije pobedom nad Rubljovom, a svojom čak 32. uzastopnom na masters turnirima oborio dosadašnji rekord Novaka Đokovića, već je otišao i korak dalje.

Nole je imao 31 godinu kada je mogao da se pohvalio da je osvojio sve turnire iz serije 1000, a Siner je do "zlatnog mastersa" stigao sa samo 24 godine.

Novak ga je odmah po završetku finala pozdravio dvema porukama.

U jednoj je pohvalio njegov impresivan učinak...

... a u drugoj ga je podsetio da nije jedini koji je osvojio sve masterse. Napisao je Janiku:

"Dobrodošao u ekskluzivni klub"

Sineru se možda ta "šala" i nije previše svidela, ali ono što jeste činjenica to je da je od danas on još udaljeniji od Novaka na ATP listi.

Jer, prvoplasirani Italijan sada ima 14.700 bodova, što je za 350 više nego prošle sedmice, a četvrtoplasirani Srbin 4.710, što je za samo deset više nego pre sedam dana, pa je Siner uveća prednost za 340 odova.

Između njih dvojice su drugoplasirani Karlos Alkaraz sa 11.960 (što je za hiljadu manje nego na prošloj listi) i trećeplasirani Aleksander Zverev sa 5.705 (za sto manje).

A sada - Rolan Garos!

Svi oni, i ostatak elitne konkurencije, sada se sele u Pariz, gde je Siner prošle godine sa 3:0 "počistio" Novaka u polufinalu Rolan Garosa, potom je to uradio i na Vimbldonu došavši do petog uzastopnog trijumfa nad Đokovićem, a onda je u ovogodišnjem polufinalnom spektaklu na Australijan openu Nole savladao Sinera sa 3:2 i u međusobnim duelima smanjio zaostatak na 6:5.

Podsetimo, Siner je poslednji poraz na masters turnirima doživeo još u Šangaju prošle godine od Talona Grikspora, a nakon toga je izgubio svega tri seta u 34 meča.

Žreb za Rolan Garos biće održan ovog četvrtka u ranim popodnevnim satima.

