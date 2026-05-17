Tenis

ŠOK! Opljačkan veliki prijatelj Novaka Đokovića! Ukrali mu olimpijsku medalju, uzeli sve što je vredelo

Новости онлајн

17. 05. 2026. u 13:48

NESTVARNE vesti dolaze iz Argentine.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kako navode tamošnji mediji, lopovi su opljačkali kuću legendarnog argentinskog tenisera Huana Martina del Potra.

Neke od stvari koje su odneli su trofeji, medalje i nakit gde se našao verenički prsten njegovog oca. Sve je to otkrila njegova majka po povratku kući.

- Kako tvrdi policija, lopovi su razbili jedan džinovski prozor i kroz njega ušli u praznu kuću. Nisu izostavili nijednu prostoriju, a najduže su se zadržali u Delpovoj sobi. Sve što je vredelo, odneli su, nisu mu ostavili čak ni opremu u kojoj je osvajao turnire, niti olimpijske medalje. Iskoristili su priliku kada ni njegova majka ni sestra nisu bili kod kuće - tvrdi argentinski "Eksju" 

Del Potro je jedan od najboljih tenisera ovog veka. Ostaće upamćen kao neko ko je mnogo namučio članove "velike trojke" i neko ko možda i nije iskoristio ceo svoj potencijal. Sigurno najveći uspeh u njegovoj karijeri je titula na grend slemu u Americi (Ju-Es Open) 2009. godine. 

Pored toga, veliki prijatelj Novaka Đokovića je stizao i do završnica drugih grend slemova, dva puta do polufinala Austrilijan Opena i jedno do polufinala Vimbldona. 

Argentinac je i na Olimpijskim igrama osvojio dve medalje za svoju zemlju. Srebro na igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine i bronza u Londonu 2012. godine. On je u svojoj karijeri inkasirao preko 25.000.000 dolara od nagrada na turnirima.

Ostaje nam da vidimo kako će se razviti situacija oko pljačke njegove kuće, da li će uspeti da uhvate ljude koji su to uradili, a mi se samo nadamo da je Del Potro u redu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!
DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!

Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

16. 05. 2026. u 12:14

