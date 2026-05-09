RUSIJA SLAVI KRAH SRBINA: Dočekala i ovo

Najnovije vesti vezane za Rusiju tiču se i Srbije.

Dan nakon što je mladi Hrvat Dino Prižmić pobedio Novaka Đokovića, na mastersu u Rimu još jedan srpski teniser je doživeo poraz.

I to od čuvenog Rusa.

Ruski tenis, bar u muškoj konkurenciji, u poslednje vreme više priređuje nerviranja tamošnjim ljubiteljima "belog sporta" nego razloga za radost, pa se svaki uspeh koji ostvare Danil Medvedev, Andrej Rubljov, Karen Hačanov i ostali, ma koliko "početni", u smislu uvodnih kola na turnirima, smatra "možda novim početkom", povratkom na stare staze uspeha.

I, tako je i danas bilo.

Iako je Rubljov ubedljivo važio za favorita protiv Miomira Kecmanovića, jer je Rus 14. na ATP listi, a Srbin tek 70. teniser sveta ("tek" u smislu - daleko ispod današnjeg rivala), morao je dobrih 75 minuta da se "naradi" kum Danila Medvedeva da bi srpskog rivala savladao.

Na kraju, Rusija je mogla da proslavi uspeh - u drugom kolu rimskog mastersa Rubljov je eliminisao Kecmanovića pobedom od 6:4, 6:4.

Njegov naredni rival biće ili Čileanac Garin, ili 21. nosilac, Španac Davidovič Fokina.

