Srpkinja odmah eliminisana: Lola Radivojević izgubila u Madridu!

SRPSKA teniserka Lola Radivojević ispala je u prvom kvalifikacija za Madrid. Bolja od nje bila je Darja Vidmanova sa 6:3, 6:3.

Čehinja je u četvrtom gemu napravila brejk. Tu prednost je održala, s tim da protivnici nije dala nijednu priliku da vrati izgubljeno.

U drugom setu 114. na VTA listi je Radivojevićevoj dva puta oduzela servis. Imala je i 142. teniserka sveta dve prilike da napravi brejk, ali nije uspela da ih iskoristi.

Darja Vidmanova će se za plasman u glavni žreb Madrida boriti sa Mađaricom Dalmom Galfi.

