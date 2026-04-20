Tenis

Srpkinja odmah eliminisana: Lola Radivojević izgubila u Madridu!

Časlav Vuković

20. 04. 2026. u 18:51

SRPSKA teniserka Lola Radivojević ispala je u prvom kvalifikacija za Madrid. Bolja od nje bila je Darja Vidmanova sa 6:3, 6:3.

Српкиња одмах елиминисана: Лола Радивојевић изгубила у Мадриду!

Photo: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Čehinja je u četvrtom gemu napravila brejk. Tu prednost je održala, s tim da protivnici nije dala nijednu priliku da vrati izgubljeno.

U drugom setu 114. na VTA listi je Radivojevićevoj dva puta oduzela servis. Imala je i 142. teniserka sveta dve prilike da napravi brejk, ali nije uspela da ih iskoristi.

Darja Vidmanova će se za plasman u glavni žreb Madrida boriti sa Mađaricom Dalmom Galfi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
