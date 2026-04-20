Srpkinja odmah eliminisana: Lola Radivojević izgubila u Madridu!
SRPSKA teniserka Lola Radivojević ispala je u prvom kvalifikacija za Madrid. Bolja od nje bila je Darja Vidmanova sa 6:3, 6:3.
Čehinja je u četvrtom gemu napravila brejk. Tu prednost je održala, s tim da protivnici nije dala nijednu priliku da vrati izgubljeno.
U drugom setu 114. na VTA listi je Radivojevićevoj dva puta oduzela servis. Imala je i 142. teniserka sveta dve prilike da napravi brejk, ali nije uspela da ih iskoristi.
Darja Vidmanova će se za plasman u glavni žreb Madrida boriti sa Mađaricom Dalmom Galfi.
Preporučujemo
Eh, da nije tih Ukrajinaca! Zvezdi stigle vesti koje nikako nije želela da čuje
20. 04. 2026. u 11:12
Žoze Murinjo zaprepašćen: Sezona bez poraza, a završiće prvenstvo kao treći?!
20. 04. 2026. u 14:45
"Neću da lažem!" Čima Moneke progovorio o problemima u Crvenoj zvezdi
20. 04. 2026. u 12:42
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Majkl Džordan u neverici zbog Srbina: Evo šta je sad uradio Nikola Jokić
Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici, a američka javnost kao da se tek sada upoznaje - koliko je nestvaran srpski košarkaš.
20. 04. 2026. u 19:45
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
