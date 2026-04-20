Teniski svet u neverici: Igi Švjontek se ovo desilo prvi put posle sedam godina
KADA počne deo teniske sezone koji se igra na šljaci, to je signal da Iga Švjontek postaje favorit na turnirima. Ipak, u Štutgartu se Poljakinji desilo nešto prvi put posle sedam godina.
Naime, izgubila je tek drugi meč na najsporijoj podlozi kad je dobila prvi set. Na pomenutom turniru ju je savladala Mira Andrejeva sa 3:6, 6:3, 6:4.
Prvi ovakav slučaj se dogodio pre sedam godina na turniru u Pragu, a tad je bolja bila Karoliha Muhova.
Trenutno 4. teniserka sveta ove sezone još uvek nije osvojila nijednu titulu, čak nije igrala ni finale.
