Tenis

Teniski svet u neverici: Igi Švjontek se ovo desilo prvi put posle sedam godina

Časlav Vuković

20. 04. 2026. u 16:30

KADA počne deo teniske sezone koji se igra na šljaci, to je signal da Iga Švjontek postaje favorit na turnirima. Ipak, u Štutgartu se Poljakinji desilo nešto prvi put posle sedam godina.

FOTO: Tanjug/Marijan Murat/dpa via AP

Naime, izgubila je tek drugi meč na najsporijoj podlozi kad je dobila prvi set. Na pomenutom turniru ju je savladala Mira Andrejeva sa 3:6, 6:3, 6:4.

Prvi ovakav slučaj se dogodio pre sedam godina na turniru u Pragu, a tad je bolja bila Karoliha Muhova.

Trenutno 4. teniserka sveta ove sezone još uvek nije osvojila nijednu titulu, čak nije igrala ni finale.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja

Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - "Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja"