Teniski svet u neverici: Igi Švjontek se ovo desilo prvi put posle sedam godina

KADA počne deo teniske sezone koji se igra na šljaci, to je signal da Iga Švjontek postaje favorit na turnirima. Ipak, u Štutgartu se Poljakinji desilo nešto prvi put posle sedam godina.

Naime, izgubila je tek drugi meč na najsporijoj podlozi kad je dobila prvi set. Na pomenutom turniru ju je savladala Mira Andrejeva sa 3:6, 6:3, 6:4.

Prvi ovakav slučaj se dogodio pre sedam godina na turniru u Pragu, a tad je bolja bila Karoliha Muhova.

2 - Iga Swiatek has lost her second career clay court match after having claimed the opening set in a WTA level main draw (the previous was seven years ago in Prague vs Karolina Muchova). Deceleration.#PorscheTennis | @PorscheTennis @WTA — OptaAce (@OptaAce) April 17, 2026

Trenutno 4. teniserka sveta ove sezone još uvek nije osvojila nijednu titulu, čak nije igrala ni finale.

