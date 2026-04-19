Tenis

Ben Šelton pokorio Minhen: Amerikanac osvojio drugu titulu u sezoni

Časlav Vuković

19. 04. 2026. u 15:20

AMERIČKI teniser Ben Šelton osvojio je turnir u Minhenu pošto je u finalu pobedio Flavija Kobolija sa 6:2, 7:5.

FOTO: Tanjug/Sven Hoppe/dpa via AP

Ovo je šestom igraču sveta bila druga titula u sezoni, prethodno je slavio u Dalasu pre malo više od meseca.

Što se ovog meča tiče, Šelton je odigrao sjajno prvi set. Ekspresno je poveo sa 4:0, a nedugo zatim ga je i osvojio.

Dosta veća borba viđena je u drugom delu susreta. Igrači su bili sigurni kad su servirali sve do 11. gema kad je Amerikanac napravio brejk i potom potvrdio isti za pobedu.

Šeltonu je ovo peti trofej u karijeri, a ove godine je prvi put osvojio dva pehara u jednoj godini.

