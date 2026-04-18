Rusija bila iznenađena: Ono što je u rano subotnje popodne uradio Hamad Međedović šokiralo Ruse, a onda...

Najnovije vesti iz tenisa su i te kako zanimljive.

A za Srbiju - umalo fenomenalne.

Naime, naš teniski reprerezentativac Hamad Međedović bio je blizu da se plasira u finale ATP turnira u Barseloni, pošto je danas u polufinalu osvojio prvi set protiv apsolutnog favorita, Rusa Andreja Rubljova.

Međutim, peti nosilac je potom napravio veliki preokret.

On je Međedovića, inače 88. na ATP listi, na kraju pobedio posle dva sata borbe sa 3:6, 6:2, 6:2.

Rubljov će se za pehar u nedelju boriti protiv pobednika drugog polufinala u kom se sastaju Francuz Artur Fis i Španac Rafael Hodar.

ATP turnir u Barseloni igra se na šljaci za nagradni fond od 2.950.310 evra.

