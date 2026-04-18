Kakva senzacija u Minhenu: Aleksandar Zverev zaustavljen u polufinalu

NAJNOVIJE teniske vesti su iznenađujuće.

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Aleksandar Zverev je eliminisan u polufinalu turnira u Minhenu. Bolji od njega bio je Flavio Koboli sa 6:3, 6:3.

Nije ovo bio dan nemačkog igrača. Italijan je to umeo da iskoristi i potpuno zasluženo će se boriti za trofej.

Trenutno 16. teniser sveta je posebno bio dobar u prvom setu. U četvrtom gemu je napravio brejk bez izgubljenog poena, prednost je uspeo da sačuva i povede.

U drugom setu bilo je više uzbuđenja. Koboli je pri rezultatu 5:2 servirao za meč, ali dozvolio protivniku da mu oduzme servis. Ipak, to nije trglo Zvereva, pošto je Flavio vratio izgubeljno i pobedio je posle 70 minuta.

Italijan će u finalu igrati protiv pobednika meča Aleks Molčan (Slovačka) - Ben Šelton (SAD).

