Kakva senzacija u Minhenu: Aleksandar Zverev zaustavljen u polufinalu
NAJNOVIJE teniske vesti su iznenađujuće.
Aleksandar Zverev je eliminisan u polufinalu turnira u Minhenu. Bolji od njega bio je Flavio Koboli sa 6:3, 6:3.
Nije ovo bio dan nemačkog igrača. Italijan je to umeo da iskoristi i potpuno zasluženo će se boriti za trofej.
Trenutno 16. teniser sveta je posebno bio dobar u prvom setu. U četvrtom gemu je napravio brejk bez izgubljenog poena, prednost je uspeo da sačuva i povede.
U drugom setu bilo je više uzbuđenja. Koboli je pri rezultatu 5:2 servirao za meč, ali dozvolio protivniku da mu oduzme servis. Ipak, to nije trglo Zvereva, pošto je Flavio vratio izgubeljno i pobedio je posle 70 minuta.
Italijan će u finalu igrati protiv pobednika meča Aleks Molčan (Slovačka) - Ben Šelton (SAD).
