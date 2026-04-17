Iznenađenje u Štutgartu: Talentovana Ruskinja pobedila Igu Švjontek!
RUSKA teniserka Mira Andrejeva napravila je iznenađenje u Štutgartu. Ona je u četvrtfinalu pobedila Igu Švjontek sa 3:6, 6:4, 6:3.
Trenutno 9. na VTA je susret počela sjajno - brejkom. Ipak, Poljakinja je imala odgovor, dva puta je protivnici oduzela servis i uspela je da dobije prvi set.
U drugom delu meča viđeno je čak pet brejkova, jedan više je napravila Andrejeva i došla do izjednačenja.
Treći set je krenuo tako što je 4. teniserka sveta oduzela servis protivnici. No, nije to obeshrabrilo 18-godišnju Ruskinju koja je u četvrtom i šestom gemu napravila brejk. Uspela je prednost da sačuva do kraja i trijumfuje posle dva sata i 36 minuta.
Andrejeva će u polufinalu igrati protiv pobednice meča Elena Ribakina (Kazahstan) - Lejla Fernandez (Kanada).
