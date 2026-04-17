Zverev u polufinalu Minhena: Nemac posle preokreta pobedio Argentinca

NEMAČKI teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale turnira u Minhenu, pošto je posle velike borbe i preokreta pobedio Franciska Serundola sa 5:7, 6:0, 6:2.

Delovalo je da će treći reket sveta teško među četiri najbolja. U prvom setu je izgubio čak tri puta svoj servis, napravio je i on dva brejka, ali to je bilo dovoljno da Argentinac povede.

Ipak, 28-godišnjak iz Hamburga je dodao gas i razbio Serundola u naredne dva seta, prepustivši mu samo dva gema.

Aleksandar Zverev će u polufinalu igrati protiv četvrtog nosioca, Italijana Flavija Kobolija.

