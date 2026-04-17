Šok u svetu tenisa! Oglasio se trener zbog koga su Janik Siner i Karlos Alkaraz "zakrvili"

Teniski zemljotres!

FOTO: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nakon što je dobio otkaz od Karlosa Alkarasa, pojavile su se spekulacije o mogućem prelasku Huana Karlosa Ferera u tabor Janika Sinera. Međutim, španski stručnjak je odlučno demantovao ove navode.

- Nije tačno da me je Siner zvao da mu budem trener. Ostali teniseri jesu, ali on nije - istakao je Ferero za "El pais".

Iako više ne sarađuje sa Alkarasom, Ferero i dalje veruje u potencijal svog bivšeg pulena.

- Karlos nema limit. Može da bude jedan od najboljih u istoriji - dodao je Ferero.

On je takođe naglasio važnost discipline i motivacije za dugotrajnu karijeru.

Ferero je takođe primetio da se razlike u podlogama smanjuju, što doprinosi dominaciji Alkarasa i Sinera. On smatra da će Sinerova prednost na Vimbldonu biti još veća.

