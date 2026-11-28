VOJVODINA BLIZU PROLAZA: Novosađani bi sutra u Slovačkoj trebalo da overe plasman u 16-finala Evrokupa za rukometaše
RUKOMETAŠI Vojvodine su veoma blizu 16-finala Evrokupa. Novosađani sutra (17.00) u revanš meču trećeg kola u Slovačkoj protiv Povežne Bistrice brane 34:23 iz prvog susreta.
Naš drugi predstavnik, Dubočica najverovatnije će danas završiti svoju evropsku priču. Leskovčani oba meča trećeg kola igraju u finskom Karisu. Prvi duel protiv BK 46 su izgubili sa 40:23. Druga utakmica igra se sutra od 13 časova.
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