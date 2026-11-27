Vozač Mercedesa Džordž Rasel ponovo se osvrnuo na rivalstvo sa Maksom Verstapenom, ali je ovog puta u centru pažnje bio i sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton. Britanac smatra da su obojica izuzetno nemilosrdni takmičari na stazi, ali je istakao da njegov bivši timski kolega poseduje posebne ljudske kvalitete, otmenost i dostojanstvo.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Rivalstvo Rasela i Verstapena ponovo je dospelo u žižu javnosti tokom Velike nagrade Las Vegasa. Sve je počelo posle manjeg kontakta tokom treninga, nakon kojeg je vozač Mercedesa kritikovao ponašanje Holanđanina.

Verstapen je potom slavio u trci u kojoj se dugo borio upravo sa Raselom za vodeću poziciju. Britanac je u završnici izleteo sa staze i na kraju završio na devetom mestu, dok je četvorostruki svetski šampion iskoristio priliku i stigao do pobede.

Posle trke Verstapen nije štedeo rivala, poručivši da je Rasel daleko ispod njegovog nivoa i da mu je bilo fantastično da vidi njegovu grešku.

Rasel je u razgovoru za „Skaj sport“ rekao da su mu takve prozivke bile zabavne, a zatim je napravio poređenje sa Hamiltonom, sa kojim je tri godine delio garažu Mercedesa.

– Verstapen je nemilosrdan takmičar i izuzetno ga poštujem zbog toga. Ali tu je i Luis Hamilton, sa kojim sam tri godine delio timsku garažu i koga praktično gledam čitavog života. Toto Volf je 12 godina proveo sa Hamiltonom, koji je jednako nemilosrdan takmičar i prava zver za volanom, ali istovremeno poseduje neverovatne vrednosti, otmenost i dostojanstvo – istakao je Rasel.

Britanac je dodao da se ugleda na Hamiltona i da ga smatra odličnim primerom za mlade vozače koji tek započinju karijeru.

– Luis je neko na koga se zaista ugledam i predstavlja izuzetan uzor mladim vozačima. Ipak, ne postoji ispravno ili pogrešno mišljenje, već samo različiti stavovi. Nekome se više dopada vozač A, nekome vozač B. Kako sam odrastao, sve manje dozvoljavam da takve stvari utiču na mene – objasnio je vozač Mercedesa.

VOLF I VERSTAPEN U DOBRIM ODNOSIMA

Zanimljivo je da je Toto Volf prethodnih godina više puta pokušavao da dovede Verstapena u Mercedes. Rasel je u junu prošle godine otkrio da je potpisivanje njegovog novog ugovora sa timom bilo odloženo upravo zbog pokušaja da se angažuje holandski as.

Volf je čak fotografisan na odmoru sa Verstapenom, a u javnosti je retko oštro kritikovao vozača Red Bula. Razmenu verbalnih udaraca između Rasela i Holanđanina u Las Vegasu opisao je kao dobar element zabave u Formuli 1.

Rassel je otkrio i da su on i Volf nakon trke razgovarali o svemu što se dogodilo.

– Znam kakav je njegov stav kada se kamere ugase, tako da to verovatno neću ponavljati. Toto i ja smo se vraćali avionom nakon trke u Vegasu i prilično smo se smejali komentarima koji su usledili. Jednostavno znamo kako se određeni ljudi ponašaju – rekao je Britanac.

RAT VERBALNIM UDARCIMA TRAJE GODINAMA

Od kada je Rasel 2022. godine prešao u Mercedes, njegovi okršaji sa Verstapenom postali su sve češći. Prvi ozbiljniji incident dogodio se u sprint trci za Veliku nagradu Azerbejdžana 2023. godine, kada su se sudarili u prvom krugu.

Tenzije su dostigle vrhunac krajem 2024. godine, tokom kvalifikacija za Veliku nagradu Katara. Verstapen je tada kažnjen pomeranjem za jedno mesto na startu zbog ometanja Rasela, posle čega je izjavio da je zbog ponašanja Britanca pred sudijama izgubio svako poštovanje prema njemu.

Rasel mu nije ostao dužan. Pred završnu trku sezone u Abu Dabiju optužio je Holanđanina da mu je pretio izbacivanjem sa staze i da su vozači godinama trpeli njegovo maltretiranje. Verstapen je te tvrdnje odbacio, nazvavši Britanca gubitnikom i optuživši ga za izdaju.

Novi incident dogodio se na Velikoj nagradi Španije 2025. godine. Nakon što je smatrao da ga je Rasel izgurao sa staze, Verstapen je namerno izazvao kontakt sa rivalom, zbog čega je kažnjen sa deset sekundi.

Ipak, Rasel je umanjio značaj tvrdnji da njihovo rivalstvo vuče korene još iz karting dana.

– Zapravo, nismo imali mnogo međusobnih okršaja u kartingu. On je godinu dana stariji od mene, pa smo se zajedno trkali samo jednom, 2011. godine. Posle toga je njegova karijera napredovala mnogo brže, tako da mi je sve to kasnije bilo prilično zabavno.

– Ipak, on je pobedio u trci, ja sam imao užasnu trku i na kraju je on imao poslednju reč, tako da sam siguran da je u tome prilično uživao. Pre nekoliko godina to bi me verovatno mnogo više pogodilo, ali mi smo različite ličnosti. Izuzetno poštujem njegove vozačke sposobnosti i sve što postiže na stazi. Očigledno je da se van staze možda ponašamo malo drugačije, ali tako je kako je – zaključio je Rasel.

Formula 1 se sada seli u Katar, gde je u nedelju od 17 časova na programu pretposlednja trka ovogodišnjeg šampionata. Očekuje se da će pažnja ponovo biti usmerena na borbu za vrh, ali i na rivalstvo koje je poslednjih sezona obeležilo odnose Rasela i Verstapena.