KRISTIJAN Šulc je tri sekunde pre kraja propustio veliku priliku da vaterpolistima Novog Beograda osigura bod i donese peterce protiv Barselonete. Nažalost, njegov šut je završio preko gola i prvak Evrope je u četvrtom kolu grupe C Lige šampiona osvojio ceo plen na „11.aprilu“ (18:17 – 6:5, 4:4, 3:4, 5:4) i osigurao plasman u Top 8 fazu. Vicešampion Srbije u petom kolu, 1.decembra u Zagrebu igra sa ekipom Mladosti i samo ga pobeda ostavlja u borbi za drugo mesto i plasman među osam najboljih.

Foto: Igor Marinković

Odigrali su Novobeograđani onako kako je najavljivao njihov starteg Zoran Bajić – hrabro, agresivno, odlučno. Borili su se do poslednje lopte, ali im je nedostajao im završni udarac da potope velikog favorita.

Krenuli su Ćuk i drugovi dobro, sredinom prve četvrtine su poveli sa 4:2. Ali, Katalonci su brzo uzvratili i golom Munariza preokrenuli na 5:4. U drugoj četvrtini najbolji španski klub je imao i dva gola prednosti, ali se domaćin nije predavao i zahavljujući raspoloženim napadačima, naročito nadahnutim Mesarošem, je uspevao da stiže prednost ljutog rivala.

Novobeograđani su u trećoj četvrtini uspeli i da ponovo povedu golom Koraća sa 12:11, u poslednjoj četvrtini su imali i 14:13, ali je prvak Evrope uspeo za par minuta da se ponovo odlepi na plus dva. Domaćin se nije predavao, pritiskao je šampiona Evrope, uspeo je u poslednjem minutu da izbori napad za izjednačenje i peterce, ali Šulc nije bio precizan kada je bilo najpotrebnije.

NOVI BEOGRAD - BARSELONETA 17:18

BAZEN: SRC „11.april“. Gledalaca: 500. Sudije: Burže (Francuska) i Budramis (Grčka). Igrač više: Novi Beograd 15 (10), Barseloneta 16(13). Peterci: Novi Beograd 3 (2), Barseloneta 1 (1).

NOVI BEOGRAD: Glušac (11 odbrana), Pljevančić, Urošević 1, Šušiašvili 2 Ćuk 2, Mesaroš 5 (1), Korać 1, Dimitrijević, Perković 1, Martinović 3 (1), Šulc 2, Nikolov, Mišović, Hofmajer.

BARSELONETA: Agire (9 odbrana), Munariz 2, Veloto 1, Vals 1, Sanauha 3 (1), Di Fulvio 2, Hose Bustos, Enčenikve 2, Tahulj 1, Vigvari, Bijel Lara 4, Alehandro Bustos, Delmas, Gomila 2.

Četvrtine: 5:6, 4:4, 4:3, 4:5

Raspored

ČETVRTO kolo Lige šampiona za vaterpoliste – grupa C: Novi Beograd – Barseloneta 17:18, Jadran ST – Mladost 10:13. TABELA: Barseloneta 12, Mladost 7, Novi Beograd 3, Jadran ST 2. Grupa D: Steaua – Ferenvcaroš 5:18, Panatinaikos – Marselj 14:12. TAVELA: Marselj 9, Ferencvaroš 9, Panatinaikos 6, Steaua 0.

Sreda – Grupa A: Sabadelj – Jadran HN (18.30), Olimpijakos – Hanover (18.30). TABELA: Olimpijakos 8, Sanadelj 6, Jadran HN 4, Hanover 0. Grupa B: Radnički – Oradea (18.30), Pro Reko – Breša (20.30). TABELA: Radnički 9, Pro Reko 6, Breša 3, Oradea 0 bodova.