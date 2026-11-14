SPORT NISU SAMO MEDALJE: Sportski savez Srbije dobitnik nagrade za izuzetan doprinos sportu (FOTO)

U organizaciji Asocijacije Sport za sve Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Republike Srbije i Sportskog saveza Srbije održan je 4. Kongres sport za sve Srbije u hali 5 Beogradskog sajma.

FOTO: Asocijacija sport za sve/Dragan Burnać

Na jednom mestu okupili su se domaći i međunarodni eksperti, projektni partneri, a sve sa zajedničkim ciljem - da se strateški okviri misije „Aktivna Srbija 2030” pretoče u konkretna rešenja za razvoj društva kroz sport za sve. Ispred Sportskog saveza Srbije događaju su prisustvovali predsednik Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković.

Kongres je otvorio predsednik Asocijacije Sport za sve Srbije Branko Vujović, koji je tom prilikom istakao:

- Kroz misiju „Aktivna Srbija 2030”, bavimo se sa 12 ključnih tačaka u cilju unapređenja sistem sporta, ali i celog našeg društva. Osnovna zamisao Kongresa sporta za sve Srbije, je da prenesemo iskustva iz sveta i teme kojima se bavimo kroz učešće na međunarodnim projektima. Ukoliko saznanja i ideje koje su danas aktuelne u Evropi i svetu, uz zajedničku

saradnju i institucionalnu podršku primenimo u praksi - kroz promociju demokratske kulture, ravnopravnost i inkluziju među ljudima, zaštitu dece u sportskim organizacijama, fizičko preoblikovanje i oživljavanje terena u skladu sa potrebama dece i mladih - uspećemo da promenimo ambijent u kome živimo”, poručio je Vujović.

Asocijacija Sport za sve Srbije je na samom otvaranju Kongresa dodelila godišnja priznanja najzaslužnijim pojedincima i organizacijama za doprinos razvoju sportske rekreacije, a Sportskom savezu Srbije pripala je nagrada za izuzetan doprinos u oblasti sporta za sve i sporta u firmama u Republici Srbiji. Tom prilikom predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek je poručio:

- Želim da se iskreno zahvalim Asocijaciji Sport za sve Srbije na ovom značajnom priznanju. Za mene ono predstavlja veliku čast, ali i potvrdu da zajedničkim radom možemo da učinimo sport dostupnijim svim građanima Srbije. Posebno mi je važno što se danas govori o sportu za sve. Jer, sport nije samo medalja, rezultat ili vrhunsko takmičenje. Njegova najveća vrednost je u tome što povezuje ljude, čuva zdravlje i oblikuje generacije. Zato je naš zajednički zadatak da svakom detetu pružimo priliku da se bavi sportom. Ne mora svako dete da postane šampion, ali svako treba da dobije priliku da zavoli kretanje, stekne zdrave navike i nauči šta znače timski duh, poštovanje i odgovornost. Kao predsednik Sportskog saveza Srbije, zahvaljujem svima koji svakodnevno doprinose tom cilju: sportskim organizacijama, klubovima, trenerima, školama, lokalnim samoupravama, institucijama, kompanijama i porodicama. Posebno zahvaljujem ljudima koji svojim radom omogućavaju da sport stigne do svakog deteta i svake sredine. Verujem da samo zajedno možemo da gradimo društvo u kojem je sport dostupan svima, deci, mladima, odraslima i starijima. To je ulaganje ne samo u sport, već i u zdraviju i snažniju Srbiju - rekao je Štefanek.

Pri dodeli priznanja predsednik Asocijacije Sport za sve Srbije gospodin Vujović je još jednom naglasio značaj podrške Sportskog saveza Srbije kako Asocijaciji tako i svima koji se bave sportom i rekreacijom u godinama koje su za nama.

Ove godine nagrađeni pored Sportskog saveza Srbije su i: savez Sport za sve Vojvodine za sportsku organizaciju u oblasti sporta za sve, prof. dr Dejan Suzović za sportskog stručnjaka, posthumno mr Jezidmir Marsenić za sportskog funkcionera i Petar Đurđević za životno delo.

Radni deo Kongresa obeležile su tri tematske sesije i konkretni zaključci iz prakse:

"Inkluzija i demokratija kroz sport", "Bezbednost u sportu" i "Novi prostori za mlade".