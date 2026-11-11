NA KRILIMA NAVIJAČA: Vaterpolisti Radničkog u fantastičnoj atmosferi u Kragujevcu u trećem kolu Lige šampiona potopili Pro Reko

POTOPLjEN je i Pro Reko. Vaterpolisti Radničkog su u trećem kolu grupe B Lige šampiona nadigrali najtrofejniji evropski klub - 16:14 (4:3, 2:2, 5:5, 5:4) i sada ih samo pobeda deli od Top 8 faze. A priliku da to ostvare imaće već iduće srede (18.30) kada dočekuju Oradeu.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Kragujevčani su imali fantastičnu podršku sa tribina i uz pomoć navijača prekinuli su pobednički niz Italijana u Srbiji, koji je trajao od 2013.godine. Šumadince je do pobede predvodio Grk Angelos Vlahopulos sa pet golova.

- Igrali smo zaista dobro, bili agresivni tokom cele utakmice. Istina, primili smo dosta golova iz kontranapada, jer smo u napadu pravili kontrafaulove. Na tome moramo da poradimo i smanjimo greške. Na kraju, pobedili smo sa dva razlike i treba da idemo na pobedu i na gostovanju Reku i osvojimo prvo mesto u grupi. Atmosfera je bila neverovatna. Hvala ovoj publici. Samo na nekoliko bazena na svetu možete osetiti ovakav ambijent. Sjajno je igrati ovde i voleo bih da na svim utakmicama do kraja bude ovako - ističe za sajt Radničkog Vlahopulos.

Radnički je od početka vodio. Ali, gosti su uvek stizali, i 2:0, i 5:3, i 9:6. Srećom, nijednom nisu uspeli da naprave preokret, a meč je prelomljen u finišu kada je domaćin serijom 4:0 stekao nedostižnih 16:12.

- Hvala ljudima koji su došli da nas gledaju, zaista je bilo uživanje igrati pred svima njima, pred punim tribinama. Ovo je velika pobeda protiv velikog Pro Reka, dokazali smo da smo i mi veliki klub i da smo na putu na kom treba da budemo. Čestitke mojoj ekipi, bilo je puno grešaka koje moramo da ispravimo, što ćemo u danima pred nama i uraditi. Previše kontrafaulova i pogrešnih dodavanja, gde smo im dozvolili pet-šest lakih golova iz kontri. Da smo to malo iskontrolisali, rezultat bi bio još ubedljiviji. Bitno je da smo pobedili na domaćem terenu i okrećemo se nastavku sezone - naglašava Rašović.

Raspored

Grupa B: Radnički - Pro Reko 16:14, Oradea - Breša 15:17. TABELA: Radnički 9, Pro Reko 6, Breša 3, Oradea 0 bodova. Grupa C, sreda: Novi Beograd - Jadran ST (20.30). Petak: Barseloneta - Mladost (20.30). TABELA: Barseloneta 6, Mladost 4, Jadran ST 2, Novi Beograd 0.