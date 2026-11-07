Radikalan potez Ferštapena pred VN Brazila

Vozač Red Bula Maks Ferštapen startovaće sa začelja na predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Sao Paula zbog zamene motora, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Ferštapenu će biti ugrađen potpuno novi motor, pošto je Red Bul uočio probleme posle treninga na stazi u Sao Paulu.

Vozači Ferarija Luis Hamilton i Šarl Lekler biće kažnjeni pomeranjem za 10 mesta na startu zbog ugradnje novih motora sa unutrašnjim sagorevanjem, čime su premašili dozvoljenu kvotu od četiri motora po sezoni.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel biće kažnjen dodavanjem pet mesta na plasman u kvalifikacijama zbog promene motora.

Kazne za vozače Ferarija veće su nego za Rasela zato što su oni prvi put ove sezone premašili dozvoljenu kvotu od četiri motora, dok je Rasel to već ranije učinio.

Vozač Kadilaka Serhio Peres zamenio je više komponenti pogonske jedinice, pa će takođe startovati sa začelja.

Kvalifikacije za VN Sao Paula biće vožene večeras od 19 časova, dok je trka na programu sutra od 18 sati.