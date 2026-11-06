HRVATSKA U ŠOKU! Najveća afera u istoriji hrvatskog sporta!

Hrvatski sport potresa nezapamćeni finansijski skandal čiji su ekonomski razmeri, prema najnovijim nezvaničnim informacijama, znatno veći nego što se u prvi mah sumnjalo.

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Kako prenosi zagrebački Jutarnji list, iz Hrvatskog skijaškog saveza izvučeno je čak 50 miliona evra, što ovu proneveru zvanično čini najvećom aferom u istoriji tamošnjeg sporta.

Prvobitni tokovi istrage bili su fokusirani na sumu od oko 30 miliona evra za koju se verovalo da je otuđena iz Saveza u periodu od poslednjih 11 godina. Međutim, do potpunog preokreta i drastičnog skoka cifre došlo je nakon što je policija uspela da zapleni laptop koji je pripadao Vedranu Pavleku, bivšem direktoru hrvatske skijaške reprezentacije.

Kako prenose regionalni mediji, Pavlek je pre nego što je skandal potpuno isplivao u javnost navodno otvoreno upozoravao predsednika Saveza Mihu Glavića da ga „ostavi na miru“. Pavlek je tada tvrdio da na svom računaru čuva čak 122.000 dokumenata koji imaju moć da potpuno kompromituju kompletan sportski sistem Hrvatske.

Istražitelji su uspeli da dođu do ovog ključnog uređaja nakon što je on lociran i zaplenjen u Turskoj. Materijali i podaci pronađeni u njemu otvorili su „Pandorinu kutiju“ i pokazali stvarne srazmere malverzacija, zbog čega se očekuje dalji nagli razvoj istrage i njeno proširenje na sve sporne poslove koji pravno još uvek nisu zastareli.

Dodatnu težinu celom slučaju i holivudski kontekst daje činjenica da je Vedran Pavlek u međuvremenu uspeo da napusti zemlju. Pod još uvek nerazjašnjenim i sumnjivim okolnostima, bivši direktor je prešao granicu i pobegao u Kazahstan, što je potez koji je dodatno alarmirao istražne organe i širu javnost.

Istraga je u punom jeku, a nadležni organi pokušavaju detaljno da rekonstruišu šta se sve godinama dešavalo iza zatvorenih vrata Skijaškog saveza Hrvatske, kao i ko je sve iz vrha sportskih i političkih struktura imao ulogu u ovom nezapamćenom odlivu novca. Krivične sumnje protiv umešanih lica tek treba da budu dokazane na sudu, ali ukoliko se cifra od 50 miliona evra i zvanično potvrdi, Hrvatska će se suočiti sa najvećom sportsko-finansijskom blamažom od svog osamostaljivanja.





