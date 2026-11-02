Kimi Antoneli ostvario dečački san (VIDEO)
Andrea Kimi Antoneli ostvario je san koji je imao još kao dečak.
Italijan je sa 20 godina postao najmlađi svetski šampion Formule 1 u istoriji, a jedan snimak iz detinjstva otkriva da je još tada imao jasno postavljen cilj – baš kao Novak Đoković, koji je kao dečak govorio da želi da postane najbolji teniser sveta.
Snimak koji je nastao 2014. godine, posle takmičenja Championkart International Final, ponovo je privukao pažnju nakon njegovog velikog uspeha. Osmogodišnji Kimi tada je pobedio u obe trke kategorije Baby Academy.
- Da li ti je danas bilo lako da pobediš protivnike? - upitali su posle tog trijumfa malenog Kimija koji je kao iz topa odgovorio - "Da!"
- Dakle, kada porasteš, želiš li da postaneš trkački vozač? I o čemu sanjaš? - bilo je novo pitanje za Kimija, koji je bez razmišljanja uzvratio - Da postanem svetski šampion!
A ovde pogledajte kako je sedmogodišnji Novak odgovorio na pitanje šta mu je cilj u tenisu:
Dvanaest godina kasnije, dečak iz Bolonje, inače vatreni navijač FK Bolonja i KK Virtus, je ostvario ono o čemu je maštao, baš kao što je nekada i Novak, ispunio je svoj cilj na autodromu Braća Rodrigez u Meksiko sitiju.
Vozač Mercedesa osvojio je titulu kao najmlađi u istoriji, sa 20 godina na Velikoj nagradi Meksika i oborio rekord Sebastijana Fetela, koji je 2010. postao šampion sa 23 godine.
Kimijeva priča dobila je i muzičku posvetu: italijanska pesma „Sogna ragazzo“ prerađena je u „Sogna Kimi“, u čast mladog šampiona.
Ali, ovaj dečak koji je sa osam godina rekao da želi da bude svetski šampion više ne mora da sanja.
Put do vrha, međutim, nije bio jednostavan. Mercedes mu je ukazao poverenje i poverio mu mesto Luisa Hamiltona, iako je Antoneli pre dolaska u Formulu 1 imao iskustvo isključivo iz juniorskih kategorija. U debitantskoj sezoni 2025. imao je i sjajnih trenutaka, ali i kriznih perioda, grešaka i rezultata koji su doveli u pitanje njegovu budućnost.
Posebno se izdvojio incident u Austriji, kada je pogrešio pri kočenju i izbacio iz trke i sebe i Maksa Ferstapena. Ipak, Toto Volf i Mercedes nisu odustali od mladog Italijana, verujući u njegov talenat i potencijal.
Koliko je zapravo bio mlad kada je stigao u najjače automobilsko takmičenje govori podatak da je vozački ispit položio samo šest nedelja pre debitantske trke. Tokom prve polovine sezone nastavio je i onlajn školovanje kako bi završio srednju školu.
Za broj na bolidu izabrao je 12, u čast jednog od svojih idola Ajrtona Sene (drugi je ValentinoRosi, a kao uzora poominjao je i Janika Sinera). Sada je i sam postao deo istorije Formule 1.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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