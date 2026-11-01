KORAK DO ISTORIJE: Kimi može večeras da postane najmlađi šampion Formule 1
Andrea Kimi Antoneli večeras ima drugu priliku da osvoji titulu svetskog šampiona Formule 1, nakon što prošle nedelje nije uspeo da kruniše pobedu na Velikoj nagradi SAD.
Italijanski vozač Mercedesa sada je nadomak istorijskog uspeha, a za ostvarenje cilja na Velikoj nagradi Meksika potrebno je da završi među prvih devet.
Ukoliko ispuni taj uslov, Antoneli će sa 20 godina i dva meseca postati najmlađi šampion u istoriji Formule 1. Biće to za više od tri godine bolje od dosadašnjeg rekorda koga drži Sebastinaj Fetel (23 godine i četiri meseca).
Jedini vozači koji još mogu da mu pokvare slavlje jesu Luis Hamilton i Džordž Rasel. Obojica će startovati iz prvog reda, a sedmostruki svetski šampion Hamilton osvojio je pol-poziciju. Za Britanca će to biti 105. put u karijeri da trku započne sa prvog mesta, ali prvi put u bolidu Ferarija.
Antoneli će startovati sa četvrte pozicije, odmah iza Hamiltona i Rasela, dok će mu društvo u drugom startnom redu praviti Šarl Lekler. Italijan je u kvalifikacijama ostvario peto vreme, ali je napredovao za jedno mesto zbog kazne izrečene Maksu Ferstapenu, koji će startovati kao peti.
Aktuelni šampion Lando Noris krenuće sa šeste pozicije, a među prvih deset na startu su još Isak Hadžar, Arvid Lindblad, Pjer Gasli i Niko Hilkenberg.
Lijam Loson, koji je prvobitno trebalo da startuje deveti, diskvalifikovan je iz kvalifikacija zbog tehničke nepravilnosti i trku će početi sa poslednjeg mesta.
Antoneli nema potrebe da rizikuje više nego što je neophodno, pa bi borba za pobedu mogla da se vodi između Hamiltona i Leklera. Italijanu je, međutim, najvažnije da sačuva mesto među prvih devet i ispiše novu stranicu istorije Formule 1.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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