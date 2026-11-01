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KORAK DO ISTORIJE: Kimi može večeras da postane najmlađi šampion Formule 1

O. M.

01. 11. 2026. u 15:32

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Andrea Kimi Antoneli večeras ima drugu priliku da osvoji titulu svetskog šampiona Formule 1, nakon što prošle nedelje nije uspeo da kruniše pobedu na Velikoj nagradi SAD.

КОРАК ДО ИСТОРИЈЕ: Кими може вечерас да постане најмлађи шампион Формуле 1

FOTO: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Italijanski vozač Mercedesa sada je nadomak istorijskog uspeha, a za ostvarenje cilja na Velikoj nagradi Meksika potrebno je da završi među prvih devet.

Ukoliko ispuni taj uslov, Antoneli će sa 20 godina i dva meseca postati najmlađi šampion u istoriji Formule 1. Biće to za više od tri godine bolje od dosadašnjeg rekorda koga drži Sebastinaj Fetel (23 godine i četiri meseca).

Jedini vozači koji još mogu da mu pokvare slavlje jesu Luis Hamilton i Džordž Rasel. Obojica će startovati iz prvog reda, a sedmostruki svetski šampion Hamilton osvojio je pol-poziciju. Za Britanca će to biti 105. put u karijeri da trku započne sa prvog mesta, ali prvi put u bolidu Ferarija.

Antoneli će startovati sa četvrte pozicije, odmah iza Hamiltona i Rasela, dok će mu društvo u drugom startnom redu praviti Šarl Lekler. Italijan je u kvalifikacijama ostvario peto vreme, ali je napredovao za jedno mesto zbog kazne izrečene Maksu Ferstapenu, koji će startovati kao peti.

Aktuelni šampion Lando Noris krenuće sa šeste pozicije, a među prvih deset na startu su još Isak Hadžar, Arvid Lindblad, Pjer Gasli i Niko Hilkenberg.

Lijam Loson, koji je prvobitno trebalo da startuje deveti, diskvalifikovan je iz kvalifikacija zbog tehničke nepravilnosti i trku će početi sa poslednjeg mesta.

Antoneli nema potrebe da rizikuje više nego što je neophodno, pa bi borba za pobedu mogla da se vodi između Hamiltona i Leklera. Italijanu je, međutim, najvažnije da sačuva mesto među prvih devet i ispiše novu stranicu istorije Formule 1.

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