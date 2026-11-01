Velika tuga: Preminula evropska šampionka, 20 dana nakon venčanja izgubila bitku sa opakom bolešću
Veoma tužne vesti potresle su evropsku atletiku. Irska atletičarka Kira Megin preminula je u 34. godini nakon borbe sa rakom debelog creva, saopštila je njena porodica.
Kako je navedeno u objavi na Instagramu, evropska šampionka preminula je u nedelju u 6.30 časova, okružena svojim najbližima.
Kijara je jutros u 6.30 izgubila bitku sa rakom, okružena svojim najmilijima. Bila je voljena ćerka, sestra, supruga, prijateljica i inspiracija mnogima. Mnogo će nam nedostajati – navodi se u porodičnom saopštenju.
Megin je najveći uspeh u karijeri ostvarila 2024. godine, kada je na Evropskom prvenstvu u Rimu osvojila zlatnu medalju u trci na 1.500 metara i tako ostvarila jedan od najvećih sportskih snova. Ipak, samo nekoliko meseci kasnije saznala je da boluje od raka debelog creva, o čemu je kasnije otvoreno govorila u javnosti.
Uprkos teškoj dijagnozi, nastavila je da inspiriše ljude svojom hrabrošću, snagom i optimizmom, ostavljajući dubok trag i izvan atletskih borilišta.
U njenom privatnom životu nedavno je bilo i lepih trenutaka. Sa suprugom Tomasom Moranom proslavila je venčanje u zamku Darver u Dankalku.
Vest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije u sportskoj javnosti. Od irske atletičarke oprostili su se sportisti, prijatelji i navijači, a među njima i olimpijska šampionka u boksu Keli Harington, koja je porodici uputila poruku podrške.
Megin je tokom karijere izrasla u jednu od najuspešnijih irskih atletičarki. Pored zlata na Evropskom prvenstvu u Rimu 2024. godine, osvojila je srebrnu medalju na šampionatu Evrope u Minhenu 2022, kao i bronzana odličja na Evropskom prvenstvu u Amsterdamu 2016. i Evropskom prvenstvu u dvorani u Glazgovu.
Njena sportska dostignuća ostaće upamćena, ali će se mnogi sećati i načina na koji se suočila sa najtežom životnom borbom.
Velika tuga za irsku i evropsku atletiku.
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