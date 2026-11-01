DERBI U BUDVI: Lider Premijer Regionalne lige za vaterpoliste Radnički u ponedeljak gost Budvana
PREMIJER Regionalna liga za vaterpolits igra se ubrzano. U subotu je odigrano 10. kolo, a već danas i u ponedeljak su dueli 11. runde. Derbi kola je sutra u Budvi, gde domaćin dočekuje lidera prvenstva Radnički. Novi Beograd će ugostiti Budućnost, a Partizan Jadran iz Herceg Novog.
PAROVI 11. kola Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, nedelja: Zemun - Šabac (17.45), Primorac - Nais (18.00). Ponedeljak: Novi Beograd - Budva (17.00), Partizan - Jadran HN (18.30), Vojvodina - Valis (18.30), Budva - Radnički (20.00).
TABELA: Radnički 30, Jadran HN 24, Novi Beograd 24, Šabac 21, Primorac 18, Budva 17, Budućnost 17, Partizan 14, Nais 6, Valis 6, Vojvodina 3, Zemun 0 bodova.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
FSS NA PREKRETNICI: Ko će naslediti Džajića? Moguća tri scenarija
01. 11. 2026. u 12:28 >> 12:28
Zverev otkrio: Ove sezone uzeo dva grend slema, evo šta su sledeći ciljevi
01. 11. 2026. u 12:18
Legenda želi da bude predsednik Partizana: Otkrio je i šta će biti njegovi prvi koraci
01. 11. 2026. u 11:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)