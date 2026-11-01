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DERBI U BUDVI: Lider Premijer Regionalne lige za vaterpoliste Radnički u ponedeljak gost Budvana

Slobodan Krstović

01. 11. 2026. u 11:20

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PREMIJER Regionalna liga za vaterpolits igra se ubrzano. U subotu je odigrano 10. kolo, a već danas i u ponedeljak su dueli 11. runde. Derbi kola je sutra u Budvi, gde domaćin dočekuje lidera prvenstva Radnički. Novi Beograd će ugostiti Budućnost, a Partizan Jadran iz Herceg Novog.

ДЕРБИ У БУДВИ: Лидер Премијер Регионалне лиге за ватерполисте Раднички у понедељак гост Будвана

foto milos vukadinovic

PAROVI 11. kola Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, nedelja: Zemun - Šabac (17.45), Primorac - Nais (18.00). Ponedeljak: Novi Beograd - Budva (17.00), Partizan - Jadran HN (18.30), Vojvodina - Valis (18.30), Budva - Radnički (20.00).

TABELA: Radnički 30, Jadran HN 24, Novi Beograd 24, Šabac 21, Primorac 18, Budva 17, Budućnost 17, Partizan 14, Nais 6, Valis 6, Vojvodina 3, Zemun 0 bodova.

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