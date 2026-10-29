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PARTIZAN GOST TAKOVA: U petak i subotu igraju se utakmice drugog kola Superlige Srbije za odbojkaše

Slobodan Krstović

29. 10. 2026. u 10:59

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NEMA predaha za odbojkaše. Samo što su odigrali utakmice osminefinala Kupa Srbije slede prvenstveni okršaji. Već u pet u drugom kolu Superlige večiti rivali gostuju: Partizana u Gornjem Milanovcu izlazi na megdan Takovu, a Crvena zvezda i Kraljevi stiže u goste Ribniici. U subotu najviše pažnje privućiće dueli Karađorđa i Radničkoh i Niša i Mladog radnika.

ПАРТИЗАН ГОСТ ТАКОВА: У петак и суботу играју се утакмице другог кола Суперлиге Србије за одбојкаше

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

DRUGO kolo Superlige Srbije za odbojkaše, petak: Takovo - Partizan (17.00), Ribnica - Crvena zvezda (19.00). Subota: Karađorđe - Radnički (18.00), Jedinstvo SP - Vojvodina (19.00), VGSK - Spartak SU (19.00), Niš - Mladi radnik (20.00).

TABELA: Spartak SU 1 pobeda, Radnički 1, VGSK 1, Ml. radnik 1, Partizan 1, C. zvezda 1, Karađorđe 0, Vojvodina 0, Ribnica 0, Jedinstvo SP 0, Takovo 0, Niš 0.

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