Ostali sportovi

ODVAŽNO NA RASTANKU: Rukometaši Partizana sutra u poslednjem kolu grupe A Lige šampiona u Berlinu igraju sa Fikseom

Slobodan Krstović

28. 10. 2026. u 13:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUKOMETAŠI Partizan sutra (18.45) u Berlinu stavljaju tačku na svoje učešće u Ligi šampiona. Crno-beli su u poslednjem, šestom kolu grupe A izlaze na megdan Fikse Mijajla Marsenića, koji ih je na startu u Beogradu nadigrao - 33:44.

ОДВАЖНО НА РАСТАНКУ: Рукометаши Партизана сутра у последњем колу групе А Лиге шампиона у Берлину играју са Фиксеом

Foto Nikola Skenderija

- Za nas je ova utakmica prilika da nastavimo da rastemo kao tim. Osvojili smo prvi bod u prethodnom kolu, ali moramo dodatno da podignemo nivo igre. Verujem da možemo da igramo mnogo bolje, a to posebno moramo da pokažemo protiv ekipe kao što je Berlin, koja ima najboljeg rukometaša sveta Matijasa Gidsela. Takođe, imamo priliku da se još jednom susretnemo sa srpskim reprezentativcem Mijajlom Marsenićem - ističe srateg crno-belih Raul Gonzales.

Kormilar crno-belih je podvukao da moraju da daju sve od sebe 60 minuta ako žele da se bore za pobedu:

- Berlin je poznat po brzoj igri i kontrama, a mi smo sa druge strane imali dosta problema sa izmenama. Moramo da pravimo izmene brže i pametnije kako im ne bismo dozvolili da nam daju mnogo lakih golova, kao u našem prvom međusobnom duelu.

Iskusni Belorud Vladislav Kuleš smatra da moraju greške da svedu na minimum:

- Rastemo kao tim i sve se bolje međusobno razumemo na terenu. Za to je ipak bilo potrebno malo vremena. Ako budemo slušali i poštovali instrukcije koje nam trener daje, nastavićemo da napredujemo sa svakom novom utakmicom.

U drugom meču grupe A večeras (18.45) sastaju se Porto - Vesprem.

TABELA: Vesprem 10, Fikse Berlin 6, Porto 3, Partizan 1 bod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!

Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!