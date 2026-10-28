ODVAŽNO NA RASTANKU: Rukometaši Partizana sutra u poslednjem kolu grupe A Lige šampiona u Berlinu igraju sa Fikseom

RUKOMETAŠI Partizan sutra (18.45) u Berlinu stavljaju tačku na svoje učešće u Ligi šampiona. Crno-beli su u poslednjem, šestom kolu grupe A izlaze na megdan Fikse Mijajla Marsenića, koji ih je na startu u Beogradu nadigrao - 33:44.

Foto Nikola Skenderija

- Za nas je ova utakmica prilika da nastavimo da rastemo kao tim. Osvojili smo prvi bod u prethodnom kolu, ali moramo dodatno da podignemo nivo igre. Verujem da možemo da igramo mnogo bolje, a to posebno moramo da pokažemo protiv ekipe kao što je Berlin, koja ima najboljeg rukometaša sveta Matijasa Gidsela. Takođe, imamo priliku da se još jednom susretnemo sa srpskim reprezentativcem Mijajlom Marsenićem - ističe srateg crno-belih Raul Gonzales.

Kormilar crno-belih je podvukao da moraju da daju sve od sebe 60 minuta ako žele da se bore za pobedu:

- Berlin je poznat po brzoj igri i kontrama, a mi smo sa druge strane imali dosta problema sa izmenama. Moramo da pravimo izmene brže i pametnije kako im ne bismo dozvolili da nam daju mnogo lakih golova, kao u našem prvom međusobnom duelu.

Iskusni Belorud Vladislav Kuleš smatra da moraju greške da svedu na minimum:

- Rastemo kao tim i sve se bolje međusobno razumemo na terenu. Za to je ipak bilo potrebno malo vremena. Ako budemo slušali i poštovali instrukcije koje nam trener daje, nastavićemo da napredujemo sa svakom novom utakmicom.

U drugom meču grupe A večeras (18.45) sastaju se Porto - Vesprem.

TABELA: Vesprem 10, Fikse Berlin 6, Porto 3, Partizan 1 bod.