ZVEZDA ČEKA UBLJANKE: Crveno-bele sutra u prvom meču četvrtfinala Kupa Srbije za odbrojkašice dočekuju branioca trofeja
DERBI četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkašice igra se u dvorani "Prof.dr Branislav Pokrajac". Igračice Crvene zvezde u utorak (20.00) dočekuju branioca trofeja Ub. Sutra se u Užicu sastaju Jedinstvo i TENT. U sredu Napredak dočekuje Jedinstvo iz Stare Pazove, a Partizan Železničar.
PRVE utakmice četvrtfinala Kupa Srbija za odbojkašice, utorak: Jedinstvo UE - TENT (19.00), Crvena zvezda - Ub (20.00). Sreda: Napredak - Jedinstvo SP (20.00), Partizan - Železničar (20.00).
Revanš su 11. novembra, a ukoliko je 1:1 u pobedama odlučivaće "zlatni set".
Trofej brani Ub.
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