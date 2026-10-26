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ZVEZDA ČEKA UBLJANKE: Crveno-bele sutra u prvom meču četvrtfinala Kupa Srbije za odbrojkašice dočekuju branioca trofeja

Slobodan Krstović

26. 10. 2026. u 10:35

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DERBI četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkašice igra se u dvorani "Prof.dr Branislav Pokrajac". Igračice Crvene zvezde u utorak (20.00) dočekuju branioca trofeja Ub. Sutra se u Užicu sastaju Jedinstvo i TENT. U sredu Napredak dočekuje Jedinstvo iz Stare Pazove, a Partizan Železničar.

ЗВЕЗДА ЧЕКА УБЉАНКЕ: Црвено-беле сутра у првом мечу четвртфинала Купа Србије за одбројкашице дочекују браниоца трофеја

foto ossrb

PRVE utakmice četvrtfinala Kupa Srbija za odbojkašice, utorak: Jedinstvo UE - TENT (19.00), Crvena zvezda - Ub (20.00). Sreda: Napredak - Jedinstvo SP (20.00), Partizan - Železničar (20.00).

Revanš su 11. novembra, a ukoliko je 1:1 u pobedama odlučivaće "zlatni set".

Trofej brani Ub.

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