RADNIČKI BRANI TRON: U petak počinje Superliga Srbije za odbojkaše, a šampionske ambicije ima nekoliko ekipa

PREDSEDNIK Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković posetili su Sportski savez opštine Ub i razgovarali sa predsednikom Nebojšom Živanovićem o situaciji u sportu ove lokalne samouprave. Ovom prilikom donirana je oprema za ubske klubove, a istog dana uručena je fudbalskim klubovima koji su najbrojniji u članstvu, dok će preostale rekvizite dobiti i klubovi dvoranskih sportova.