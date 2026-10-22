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RADNIČKI BRANI TRON: U petak počinje Superliga Srbije za odbojkaše, a šampionske ambicije ima nekoliko ekipa

Slobodan Krstović

22. 10. 2026. u 11:57

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KREĆU i odbojkaši. Radnički brani tron, želi treću uzastopnu krunu, ali šampionske ambicije ima nekoliko timova, među kojima odskače Crvena zvezda koja je vratila bivšeg kapitena Tomislava Dokića i angažovala legenadrnog vođu "orlova" Nemanju Petrića. Kragujevčani sutra igraju sa Takovom, a crveno-beli sa Karađorem. U subotu je stari derbi između Partizana i Vojvodine.

РАДНИЧКИ БРАНИ ТРОН: У петак почиње Суперлига Србије за одбојкаше, а шампионске амбиције има неколико екипа

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

PRVO kolo Superlige za odbojkaše, petak: Spartak SU – Niš (19.00), Crvena zvezda – Karađorđe (20.00), Radnički – Takovo (17.00). Subota: VGSK – Jedinstvo SP (19.00), Mladi radnik – Ribnica (18.00), Partizan – Vojvodina (17.00).

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