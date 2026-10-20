Hrvati kradu igrača, dok Srbija krvari!

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, krenuo je u potpunu mobilizaciju sa jasnim ciljem – osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

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Na putu do ovog odličja Hrvatima je prethodnih godina najčešće stajala Srbija, koja je dominirala sa tri uzastopna olimpijska zlata. Međutim, aktuelna i duboka kriza u srpskom vaterpolu otvorila je prostor najvećim rivalima da iskoriste trenutak.

Podsetimo, nakon dolaska Slobodana Sore na čelo VSS-a i smene selektora Uroša Stevanovića, čak 12 ključnih igrača napustilo je srpski nacionalni tim, a izlaz iz ove situacije se još uvek ne vidi.

Hrvatska ne gubi vreme i već radi na formiranju moćnog tima, a glavna meta im je sjajni Australijanac Luk Pavilard (30). Iskusni vaterpolista, čija je majka poreklom iz Osijeka, već je pokrenuo proceduru za promenu sportskog državljanstva. Da bi ispunio uslov Svetskog vaterpola o jednogodišnjem boravku u zemlji za koju želi da nastupa, Pavilard je u junu pojačao zagrebačku Mladost, kako bi steko pravo nastupa tačno leto pred Igre u Los Anđelesu.

Ipak, Vaterpolo savez Australije pokušava da blokira ovaj transfer, osporavajući papirologiju jer je igrač u januaru ove godine nastupio na prijateljskom meču protiv SAD.

Selektor Hrvatske Ivica Tucak ne krije optimizam i ističe da je prelazak samo pitanje dana:

- Radimo sve da ubrzamo proceduru. Imamo sve papire koji mu idu u prilog, majka mu je Hrvatica, što je ključna stavka. Optimističan sam da bi on već u januaru mogao da zaigra za nas, ili u najgorem slučaju na Svetskom prvenstvu. Reč je o fenomenalnom igraču i momku koji će nam doneti dimenziju više, jer levorukih igrača takvog kvaliteta nema puno u svetu - poručio je Tucak.

Dok komšije sklapaju mozaik za olimpijski tron, domaćoj javnosti ostaje da vidi kako će i kada Srbija reagovati na istorijski potres unutar sopstvenih redova

