LOVORIKE ZA ZOKARTA: Na Beranovcu u Kraljevu završena biciklistička „Trka kroz Srbiju“
Italijanski biciklista Samjuel Zokarato, član mađarske ekipe MBH, pobednik je 65. međunarodne biciklističke „Trke kroz Srbiju“ čija je završnica nakon tri etape održana na kraljevačkom autodromu Beranovac.
Drugo mesto u generalnom plasmanu osvojio je Čeh Filip Reha iz ekipe ATT, dok je treći bio Andraš Pakot iz mađarskog tima Junajted šiping, koji je nosio žutu majicu uoči odlučujuće etape.
Ovogodišnja, jubilrna trka okupila je 120 biciklista iz 22 zemlje, raspoređenih u 19 ekipa, a takmičari su tokom tri etape prešli ukupno 300 kilometara. Start je, podsećamo, održan u Požarevcu nakon čega je karavan je stigao u Kraljevo, gde su na Beranovcu vožene završne dve etape.
Uz selektora Miloša Miladinovića našu reprezentaciju ove godine predstavljao je šestočlani tim u sastavu: Ognjen Ilić, Jovan Divnić, Igor Davidov, Đorđe Đurić, Mihajlo Stolić i Gavrilo Marković.
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