Vaterpolisti Novog Beograda ubedljivo savladali Marsej

Meč je odigran u okviru drugog kola Kupa Crnog mora, koji se igra u gruzijskom gradu Batumiju

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Vaterpolisti Novog Beograda ubedljivo su savladali Marsej rezultatom 18:10 u drugom kolu Kupa Crnog mora, koji se igra u gruzijskom gradu Batumiju.

Posle izjednačene prve čevrtine, Novobeograđani su zaigrali mnogo angažovanije u nastavku i do odlaska na odmor, pre svega zahvaljujući dobroj igri u odbrani, stekli su četiri gola prednosti (10:6). U istom ritmu izabranici trenera Zorana Bajića igrali su i u nastavku pa je maksimalna prednost iznosila devet golova razlike.

Ponovo je u ekipi Novog Beograda maestralnu partiju pružio Vasilije Martinović, koji je bio najefikasniji sa sedam golova, dok se tri puta u listu strelaca upisao Kristijan Šulc.

Novobegrađani u trećem kolu B grupe igraju protiv Dinamo Tbilisija, a taj meč je na program u subotu sa početkom u 12 časova.