SEDMICA MARTINOVIĆA: Vaterpolisti Novog Beograda u drugom kolu grupe B Kupa Crnog mora savladali Marselj sa 18:10

ATERPOLISTI Novog Beograda u drugom kolu grupe B "Kupa Crnog mora" u Batumiju savladali Marselj sa 18:10 (6:5, 4:1, 4:2, 3:2). Vicešampion Srbije se u subotu (12.00) sastaje sa Dinamom iz Tbilisija i ako pobedi u nedelju će se boriti za drugo mesto i ček od 30.000 dolara. Inače, u prvom kolu su izgubili od Ferencvaroša sa 20:14.

Foto Nikola Skenderija

Protiv prošlogodišnjeg pobednika Evrokupa blistao je Vasilije Martinović sa sedam pogodaka. Ubojiti u napadu bili su i Kristijan Šulc sa tri i Luka Bajić sa dva gola. Na golu se istakao Milan Glušac sa 12 odbrana.