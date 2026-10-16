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SEDMICA MARTINOVIĆA: Vaterpolisti Novog Beograda u drugom kolu grupe B Kupa Crnog mora savladali Marselj sa 18:10

Slobodan Krstović

16. 10. 2026. u 13:35

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ATERPOLISTI Novog Beograda u drugom kolu grupe B "Kupa Crnog mora" u Batumiju savladali Marselj sa 18:10 (6:5, 4:1, 4:2, 3:2). Vicešampion Srbije se u subotu (12.00) sastaje sa Dinamom iz Tbilisija i ako pobedi u nedelju će se boriti za drugo mesto i ček od 30.000 dolara. Inače, u prvom kolu su izgubili od Ferencvaroša sa 20:14.

СЕДМИЦА МАРТИНОВИЋА: Ватерполисти Новог Београда у другом колу групе Б Купа Црног мора савладали Марсељ са 18:10

Foto Nikola Skenderija

Protiv prošlogodišnjeg pobednika Evrokupa blistao je Vasilije Martinović sa sedam pogodaka. Ubojiti u napadu bili su i Kristijan Šulc sa tri i Luka Bajić sa dva gola. Na golu se istakao Milan Glušac sa 12 odbrana.

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