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ŠABAC ČEKA JADRAN: U sedmom kolu Premijer Regionalne lige za vaterpoliste "čivijaši" će u subotu ugostiti Novljane

Slobodan Krstović

16. 10. 2026. u 11:33

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ZBOG učešća Novog Veograda na turniru "Kup Crnog mora" u Batumiju veliki derbi srspkog i regionalnog vaterpola pomeren je za utorak, 20.oktobar. Zato je u subotu najprivlačniji duel između Šapca i hercegnovskog Jadrana u gradu na Savi. U ostalim mečevima favoriti ne bi trebalo da imaju problem.

ШАБАЦ ЧЕКА ЈАДРАН: У седмом колу Премијер Регионалне лиге за ватерполисте чивијаши ће у суботу угостити Новљане

foto milos vukadinovic

SEDMO kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, subota: Zemun - Budva (17.45), Valis - Budućnost (18.00), Partizan - Nais (18.45), Vojvodina - Primorac (19.30), Šabac - Jadran HN (20.00). Utorak, 20.oktobar: Novi Beograd - Radnički (18.30).

TABELA: Radnički 18, Novi Beograd 18, Jedinstvo HN 12, Budva 12, Šabac 12, Partizan 10, Primorac 9, Budva 8, Valis 3, Nais 3, Vojvodina 3, Zemun 0 bodova.

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